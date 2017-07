Klassement. Froome quasi zeker van eindwinst, Bardet nog net op podium Belgen kunnen niet verrassen

Morgen rijdt Chris Froome wellicht voor de vierde keer als eindwinnaar van de Tour de France over de Champs-Elysées. In de tijdrit in Marseille stelde hij zijn gele trui helemaal veilig. Hij reed de beste tijd van de favorieten en eindigde op een derde plaats op 6 seconden van winnaar Maciej Bodnar. Tweede in de stand Romain Bardet stelde teleur in de tijdrit en viel nog bijna naast het podium. De Franse hoop op eindwinst finishte pas op 1’57” van Froome en hield nog één seconde over op de vierde in de stand, Mikel Landa.

Op het podium vergezelt Bardet de verrassende Colombiaan Rigoberto Uran, die ook in de tijdrit onverzettelijk bleek. Ondanks een slippertje op het eind, was Uran op 22 kilometer slechts 25 seconden trager dan Chris Froome. Zo komt Uran op de tweede plek in het algemene klassement op 54 seconden van Froome. De Colombiaan zal zich echter vooral zijn openingstijdrit beklagen. In Düsseldorf eindigde Uran namelijk op 51 seconden van Froome. Met een betere openingstijdrit zat er misschien meer in voor de Colombiaan.

De Belgen

Pas op de 23ste plaats vinden we de eerste Belg terug: Tiesj Benoot eindigde 1’21” achter winnaar Maciej Bodnar. Daarmee blijft Benoot op de 20ste plaats in het eindklassement. Dat is één plaatsje achter beste Belg Serge Pauwels. Pauwels eindigde op 2’11” van de winnaar en staat nu 19de op 39’36” van gele trui Chris Froome. Zonder ongelukken eindigen er dus twee Belgen in de top 20. Thomas De Gendt, die uiteindelijk naast de superstrijdlust greep, eindigde in de tijdrit nog als tweede Belg op de 37ste plaats op 1 minuut 46 van Bodnar.