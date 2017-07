Sterke Froome rijdt naar nieuwe Tour-glorie, indrukwekkende Bodnar pakt dagzege

Maciej Bodnar heeft de 20e etappe in de Tour de France gewonnen. De man van BORA-hansgrohe was in de tijdrit over 22,5 kilometer in Marseille de snelste. De Pool bereikte de meet in het indrukkende Stade Velodrome 1’15” sneller dan Michal Kwiatkowski. Bij de favorieten duikelde Bardet ei zo na van het podium, hij hield maar één seconde over op Mikel Landa. Chris Froome kende geen problemen, hij raasde naar een derde plek in de daguitslag en is zo goed als zeker van een vierde Tourzege.

Het decor maakte vooraf indruk. Het voetbalstadion van Olympique Marseille was voor de gelegenheid omgetoverd in start-en aankomstplaats. In dat indrukwekkende decor was Taylor Phinney de eerste die een richttijd neerzette, al was hij zijn leidersplaats snel kwijt aan een ontketende Bodnar. De man van BORA-hansgrohe kletste meer dan een minuut van de tijd van Phinney en maakte meteen duidelijk dat hij de te kloppen man is.

Wereldkampioen tijdrijden Tony Martin kon de eerste tijdrit niet winnen en was er dan ook op gebrand in Marseille een gooi te doen naar de zege. De Duitse hardrijder liet zien dat hij over goede benen beschikte, maar de klim was er teveel aan. Op het vlakke hield hij gelijke tred met Bodnar, maar aan de finish kwam hij uiteindelijk veertien seconden tekort die hij bergop kwijtspeelde.

Ex-wereldkampioen Vasil Kiryienka kwam niet in de buurt, maar Sky-ploegmaat Kwiatkowski was wel goed onderweg. Halfweg was duidelijk dat de Pool met zijn landgenoot voor de dagzege zou strijden. Het was razendspannend, want ook in het laatste stuk was de knecht van Froome de gelijke van Bodnar. Maar aan de finish kwam hij toch net één seconde en 15 seconden tekort. Polen op 1 en 2, maar voor de ritzege moest Sky rekenen op kopman Froome.

Ondertussen reed nationale held Warren Barguil zijn tijdrit, die werd zowel bij zijn vertrek als aankomst stevig toegejuicht door het dolle publiek. Naast twee ritten en de bollen pakte Barguil ook de Prijs voor de Strijdlust, voor een ontgoochelende Thomas De Gendt. Ook de Franse man voor het podium, Romain Bardet mocht onder luid gejoel de Velodrome uitrijden.

Maar het was duidelijk de rit te veel voor de kopman van AG2R. Zo sterk hij was in de bergen, zo zwak reed hij zijn tijdrit. Op het tussenpunt bovenop het klimmetje gaf hij al 1’17” toe op Kwiatkowski, daar nog de snelste. Chris Froome kreeg zijn concurrent dan ook in het vizier. Ondertussen was Rigoberto Uran bezig aan een meer dan degelijke tijdrit, maar vlak voor het inrijden van de Velodrome ging uit de bocht. Uran bleef gelukkig recht en kon zo zijn podiumplek vasthouden.

Bardet moest in het slot alle zeilen bijzetten om niet ingelopen te worden door Froome en vooral om zijn podiumplek vast te houden. Mikel Landa was een stuk sneller over de tijdrit, maar de Fransman kon met één seconde verschil alsnog de derde plaats bewerkstelligen. Uran sprong naar de tweede plek in de stand.

Voor de dagzege kwam Froome amper zes seconden te kort, maar dat zal de Brit worst wezen. Zonder ongelukken wint hij morgen zijn vierde Tour de France. Met 54 seconden voor op Uran kan enkel pech nog stokken in de wielen steken. En Bodnar, die was heel gelukkig met zijn moment van glorie.

Uitslag:

Maciej Bodnar 28’15” Michal Kwiatkowski +1” Chris Froome +6” Tony Martin +14” Daryl Impey +20” Alberto Contador +21” Nikias Arndt +28” Rigoberto Uran + 31” Stefan Küng +34” Sylvain Chavanel +37”

Stand: