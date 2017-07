Een flinke naschok heeft zaterdag opnieuw voor onrust gezorgd op het Griekse eiland Kos. In Kos-stad vluchtten inwoners en toeristen massaal naar buiten toen de grond zo'n tien seconden lang hevig begon te schudden. Thomas Cook België legde eerder vandaag een speciale vlucht in om klanten te repatriëren vanop het Griekse eiland.

In het Continental Hotel verbleven op het moment van de aardbeving van donderdag 76 Belgen. 65 van hen keren nu terug met een repatriëringsvlucht, meldt de VRT. De 11 andere Belgen uit het hotel konden alsnog in een ander hotel terecht.

De speciale vlucht van Thomas Cook zal landen op de Duitse luchthaven van Frankfurt. Thomas Cook zal hen met de bus naar Brussels Airport brengen. De hele terugreis worden de gerepatrieerden begeleid door twee mensen van Thomas Cook Special Assistance Team. ‘Al deze reizigers krijgen automatisch de terugbetaling van de niet-genoten nachten’, zo meldt Thomas Cook België in een persbericht.

Wat de andere reizigers uit andere hotels op Kos en Bodrum betreft, benadrukt Thomas Cook dat de situatie weer stabiel is. Thomas Cook begrijpt dat de reizigers schrik hebben, maar benadrukt dat er geen reden toe is: ‘Alle hotels zijn grondig gecontroleerd en veilig bevonden. Iedereen kan zijn vakantie dus voortzetten in het geboekte hotel. Er is geen reden voor een algemene repatriëring.’

Al was het toch even schrikken bij de zware naschok van zaterdagavond. Het Griekse seismologische instituut meldde dat de naschok een kracht had van 4.4 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag op 20 kilometer van Kos. De aardbeving die Kos donderdagavond trof, had een kracht van 6.5. Daarna zijn er nog diverse naschokken geweest. De schok van zaterdagavond was een van de zwaarste.

TUI: ‘Alle reizigers ondergebracht in hotels’

Bij reisorganisator TUI zijn alle reizigers ondergebracht in hotels en kan iedereen de nacht doorbrengen in een hotelkamer. ‘Ondanks wat schade hier en daar zijn alle hotels weer operationeel, op een hotel in Kos stad na’, stelt TUI. De vluchten naar Kos, Rhodos, Bodrum en Marmaris lopen vandaag/zaterdag opnieuw volgens planning, aldus nog de reisorganisatie.

Volgens TUI zijn er de voorbije nacht wel nog wat naschokken geweest, maar is dat een normaal verschijnsel en is de rust intussen teruggekeerd. ‘Iedereen pakt zijn vakantie opnieuw op, hoewel bij een aantal mensen de schrik nog niet is weggeëbd. Onze reisleiding maakt extra rondes langs de hotels om mensen te woord te staan’, aldus TUI.