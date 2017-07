Ex-Gentenaar Caenepeel ruilt FC Eindhoven voor Excelsior Rotterdam

Jinty Caenepeel heeft een contract voor drie seizoenen bij Excelsior Rotterdam ondertekend. Dat heeft de Eredivisieclub zaterdag bekendgemaakt. De 21-jarige Belg komt over van FC Eindhoven.

“Ik was toe aan een nieuwe uitdaging en de Eredivisie is een mooi podium om mezelf verder te ontwikkelen”, vertelde Caenepeel op de Excelsior-website. “Daarbij heb ik heel goed samengewerkt met coach Mitchell Van der Gaag (nu bij Excelsior) in mijn eerste seizoen bij FC Eindhoven. Wij draaiden toen als team een heel goed seizoen en ook persoonlijk was dat een mooi jaar voor mij. Als trainer is hij altijd eerlijk en recht voor zijn raap. Daar houd ik van.”

Caenepeel voetbalde de afgelopen twee seizoenen bij FC Eindhoven in de Nederlandse tweedeklasse. Voordien verdedigde de aanvaller de kleuren van onder meer AA Gent en Cercle Brugge. Bij Excelsior Rotterdam wordt hij ploegmaat van Wout Faes, door Anderlecht uitgeleend.