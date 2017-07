Buitenlandse specialisten moeten brand in mergelgrotten blussen

Specialisten uit Zwitserland en Duitsland zullen moeten helpen om de brand in de mergelgrotten aan de Muizenberg in het Limburgse Kanne (Riemst) te blussen. Afgelopen nacht probeerden de Nederlandse en Belgische brandweer nog opnieuw om de brand te blussen, maar die poging mislukte. De situatie in de grot was te gevaarlijk.

Een hooiopslag van 800 m³ werd vermoedelijk donderdagavond aangestoken. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd geprobeerd de brand te blussen, maar door de dichte rook, hoge temperaturen en vallende mergelblokken moest de poging gestaakt worden. Vrijdagmiddag had de brandweer de grotten al eens moeten verlaten omdat de situatie te gevaarlijk werd.

In de loop van zaterdag wordt een nieuwe bluspoging ondernomen. Een speciale turbine, die water nevelt, wordt daarvoor ingezet. Door het gebruik van de turbine zou de temperatuur moeten dalen en de rook verdwijnen, waardoor de brandweer weer veilig in de grot kan. De brandweer benadrukt wel dat de situatie gevaarlijk en complex blijft.

Het hele gebied, circa 2 hectare, rondom de grotten en het bovengelegen gedeelte blijft voorlopig afgesloten.

Veiligheid niet gegarandeerd

De brandweermannen mochten sinds vrijdagmiddag de mergelgrotten niet meer betreden, omdat de veiligheid niet meer gegarandeerd kan worden. Dat maakte de gemeente Riemst vrijdagavond bekend. ‘Het gaat nog om een smeulende brand, maar de hitte tast ook de grotten aan, waardoor stukken mergel loskomen en naar beneden vallen. Het volledige gebied rondom de grotten, zo’n twee hectare groot, wordt afgesloten’, aldus Mark Vos (CD&V), de burgemeester van Riemst.

Donderdagavond rond 21 uur werd de brand in een hooiopslagplaats in de mergelgrotten aan de Muizenberg opgemerkt. De bluswerken voor de brandweer zijn heel moeilijk. De brand ging ook gepaard met een rookontwikkeling, die veel overlast veroorzaakte.

De Belgische en Nederlandse hulpdiensten zijn bezig met de aanpak van de brand. De leiding van het blussen ligt nu bij de Nederlandse brandweer met bijstand van de Belgische collega’s.

Het hele gebied boven de grotten is afgesloten voor het publiek. Tijdens de bluswerken kwamen door de hitte immers stukken mergel los. De rookontwikkeling veroorzaakte ernstige schade bij het sterrenrestaurant Château Neercanne, dat onder meer in de grotten een feestzaal uitbaat. Die feestzaal is voor lange tijd onbruikbaar, want er moeten schoonmaakwerkzaamheden gebeuren.