Alweer scoutskamp in Ardennen stopgezet door ziekte

De scouts van het Limburgse Sint-Truiden hebben hun kamp in de buurt van Durbuy moeten stopzetten, omdat vijftien leden van de scoutsgroep plots ziek zijn geworden, vermoedelijk door vervuild water uit de Ourthe. In de buurt van de rivier zijn op één week tijd nu al drie scoutsgroepen noodgedwongen terug naar huis vertrokken na ziekte.

De scouts van Sint-Truiden was met een vijftigtal jongeren aanwezig op een terrein in de buurt van Villers-Sainte-Gertrude, niet ver van Durbuy. Vrijdagochtend werden een vijftiental leden plots ziek, bevestigen de hulpdiensten van de provincie Luxemburg. Hoewel geen enkele jongere in het ziekenhuis moest worden opgenomen, besliste de scoutsgroep toch om het kamp af te blazen.

Het gaat al om het derde scoutskamp in de buurt van de Ourthe dat deze week moest worden afgebroken om medische redenen. Het vervuilde water van de rivier ligt waarschijnlijk aan de basis van de problemen. Het heeft lang niet geregend, waardoor het waterpeil erg laag staat. In combinatie met de warme temperaturen werkt dat bacteriën in de hand. Wie gaat zwemmen en een slok water binnenkrijgt, riskeert ziek te worden.