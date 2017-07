Cyril Despres kroont zich tot eindwinnaar Silk Way Rally

Stéphane Peterhansel (Peugeot 3008 DKR) heeft de 13e rit in de Silk Way gewonnen. Bij aankomst had Peterhansel 1:39 voorsprong op teamgenoot Cyril Despres die als tweede eindigde. Omdat de rit van zaterdag geannuleerd werd, wint Cyril Despres de Silk Way bij de wagens. Christian Lavieille (Baicmotor) reed als derde over de finish en beëindigt de Silk Way als tweede. Tom Colsoul en Yazeed Alrahji (MINI) verloren vrijdag 1u16:15 nadat ze vast kwamen te zitten in het mulle zand van de Gobi woestijn. Het duo eindigt als 10e in het algemeen klassement.

Eigenlijk stond op zaterdag nog een korte klassementsrit van 100,67 km gepland. De weersomstandigheden beslisten er echter anders over. Door de overvloedige regen kwam een droge rivierbedding helemaal onder water te staan waardoor de deelnemers de oversteek niet kunnen maken. De organisatie besliste daarop om de rit van zaterdag te schrappen en de deelnemers in konvooi richting eindpodium in Xi’An te laten rijden. Cyril Despres pakt de zege bij de wagen. Christian Lavieille eindigt als tweede, Wei Han (Buggy) als derde. “Deze Silk Way was een ware beproeving voor mens en machine”, zegt teammanager Jean-Marc Fortin. “Ik ben blij met de tweede plaats van Christian Lavieille en fier op de prestatie van Overdrive-Racing.”

Bij de vrachtwagens ging de dagzege en de eindzege naar de Rus Sotnikov (Kamaz). Zijn teamgenoten Shibalov en Mardeev mogen als tweede en derde mee op het podium. Artur Ardavicius (Iveco) eindigt als vierde. Serge Bruynkens, de corijder van Ardavicius die eerder deze week met hevige nekpijn moest opgeven vergaat het intussen iets beter. “De pijn is draaglijker en ik heb opnieuw gevoel in mijn hand. Wanneer ik volgende week terug thuis ben, ga ik naar het ziekenhuis voor een volledige check-up.” Dave Berghmans, de Belgische navigator van Michel Boucou, eindigde als 13e bij de trucks.