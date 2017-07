Nu al twee geweigerde festivalgangers naar rechter

Twee mensen die de toegang tot Tomorrowland geweigerd zagen na een screening door de politie, stappen naar de kortgedingrechter. Dat bevestigt advocaat Kris Wagner. De twee willen weten waarom ze geweigerd werden.

‘Mijn cliënten hebben een blanco strafregister. Als je verder teruggaat in de tijd, staan er enkele gewiste verkeersovertredingen op. Meer niet. Eén van hen is al meermaals naar Tomorrowland geweest. Hij heeft mij verzekerd dat hij daar nooit bij enig incident betrokken is’, zegt Wagner.

Het grote probleem is volgens de advocaat dat zijn cliënten zich niet kunnen verdedigen. ‘Het enige wat ze te horen krijgen, zijn algemene bepalingen van het politiereglement, meer bepaald dat eenieder die een gevaar kan opleveren voor de openbare veiligheid, geweerd kan worden’, aldus Wagner. ‘Ze weten dus niet volgens welke gegevens ze geweigerd zijn en kunnen geen verweer voeren.’

Politiestaat

De advocaat trekt parallellen met een politiestaat. ‘Er is geen enkele waarborg tegen willekeur, er is geen verweer mogelijk, er is geen openbaarheid van bestuur en er is geen controle op het politie-optreden’, klinkt het. Wat hier op het spel staat, is niet enkel het genot om naar dat festival te mogen en deel te worden van een welwillende en vredevolle wereldgemeenschap die daar verzamelt. Nee, de inzet is onze democratische rechtsstaat zelf.’

Wagner vraagt voor zijn cliënten ‘rechtsherstel’. Dat betekent dat ze toch naar Tomorrowland zouden mogen. ‘Ze zijn bereid zich aan extra veiligheidsmaatregelen te onderwerpen.’

'Mijn cliënten zijn allebei gewone hardwerkende Belgische burgers’, zegt Wagner. De eerste is volgens Wagner een succesvol ondernemer, die voor zijn werk veel reist. Hij is ook bestuurder bij de Bitcoin Foundation. De tweede is een werknemer.

In totaal 37 mensen kregen te horen dat ze niet naar Tomorrowland zouden mogen gaan. In twee gevallen werd het negatieve advies naderhand opgeheven.