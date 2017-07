Nederlandse kapitein van Southampton van Dijk wil club verlaten en moet alleen trainen

De Nederlandse Southampton-aanvoerder Virgil van Dijk wil weg en traint apart bij Southampton. Dat heeft coach Mauricio Pellegrino vrijdag tegen BBC Radio gezegd. De Argentijn liet weten dat hij de aanvoerder afgezonderd van de rest van het team laat trainen omdat hij met zijn gedachte bij een andere club zit.

Van Dijk wordt al geruime tijd in verband gebracht met een overgang naar Liverpool, hoewel de nummer drie van de Premier League vorige maand liet weten dat ze geen interesse meer hebben in de Nederlandse international. Van Dijk heeft nog een contract tot 2022 bij de Saints.

“Van Dijk is niet betrokken bij het team omdat hij er mentaal niet 100 procent bij is”, zei Pellegrino. “Ik moet kunnen werken met een speler die er 100 procent met Southampton bezig is. Ik heb tegen hem moeten zeggen, als je er niet bij betrokken wil worden omdat het niet goed voelt, dan moet je nu apart trainen.”

Toch is een transfer zeker nog geen uitgemaakte zaak. Southampton wees naar verluidt al biedingen tot zestig miljoen euro af en wil de Nederlander simpelweg niet laten gaan.