Eerste Belgische medaille op Wereldspelen is een feit

Sandrine Tas is de eerste Belgische medaillewinnares tijdens de World Games van 2017. Op de eerste wedstrijddag van de Spelen in de Poolse stad Wroclaw eindigde Tas als derde op de 300 meter tegen de klok op de piste.

In het Millennium Park zette Tas 26,544 seconden neer. Dat was beter dan de beste tijd in de kwalificatieronde. Maar de Colombiaanse Geiny Carmela Pajaro was nog 91 duizendsten van een seconde sneller. Vervolgens wurmde de Zuid-Koreaanse Yu Seil An zich ookg nog tussen de twee in.

De World Games, waar beoefenaren van niet-olympische sporten elkaar treffen, is het grootste multisport evenement van het jaar. Daarom hecht Tas meer waarde aan dit brons dan aan de zilveren medailles waarin ze eerder deze maand tijdens de Europese titelstrijd grossierde.

“Met het WK in september zijn de Games het hoogtepunt van het seizoen”, legde Tas uit. “Daarom zijn we hier al vroeg naar toe gegaan. Elke piste is anders en deze is zeker niet gemakkelijk.” Tas was in de finale bijna een halve seconde sneller dan in de kwalificatierace, haar tegenstandsters haalden dat verschil niet. “Hoe groter de druk wordt, des te beter zijn de prestaties van Sandrine”, zei Kwinten Tas, haar oudere broer en bondscoach.

Tas had zich op de gloednieuwe - maar niet bijzonder snelle piste - als derde geplaatst voor de finale. Alleen An en Pajaro waren sneller geweest. Anke Vos, de tweede Belgische, werd veertiende in de kwalificaties. Vos was zestien honderdsten van een seconde te langzaam voor een finaleplaats. Stien Vanhoutte bleef aan de kant omdat er per land niet meer dan twee skaters mogen starten. Vanhoutte krijgt haar kans in de wegwedstrijden.

Swings

Zaterdag verschijnt Bart Swings op de piste. Door twee overwinningen vier jaar geleden in Cali heeft zijn naam ook in de kringen van de World Games een bekende klank gekregen. Tijdens het openingsdefilé noemde de speaker bij de binnenkomst van de Belgische delegatie zijn naam, al liep hij in het stadion niet mee.

Swings mist de kans om Thomas Bach ervan te overtuigen dat roller skating een olympische status verdient. De voorzitter van het IOC verscheen in de ochtend bij de kwalificatieraces op de 300 meter en onderhield zich met zijn Duitse landgenoten. Eerder nam Bach een kijkje bij het sportklimmen, dat over drie jaar in Tokio ook bij de ‘echte’ Olympische Spelen op de agenda staat. Het klimmen deelt die status met Aziatische vechtsport karate.