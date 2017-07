Na het ontslag van Sean Spicer als woordvoerder van het Witte Huis, heeft de nieuwe communicatiedirecteur, Wall Street-bankier Anthony Scaramucci, zijn vervanging aangeduid. Sarah Sanders wordt de persverantwoordelijke.

Sean Spicer was het niet eens met de aanduiding van Wall Street-bankier Anthony Scaramucci als hoofd van het communicatieteam. Daarom stap hij na zes maanden op als woordvoerder van het Witte Huis. Scaramucci benoemde Sarah Sanders als nieuwe woordvoerder van het Witte Huis.

Spicer was het niet eens met de beslissing van de president om Scaramucci aan te nemen, en zei hem dat hij dat de benoeming een 'grote fout' vond. Toch blijft hij trouw aan de president.

It's been an honor & a privilege to serve @POTUS @realDonaldTrump & this amazing country. I will continue my service through August — Sean Spicer (@PressSec) 21 juli 2017

Scaramucci heeft weinig politieke ervaring, maar staat dicht bij president Trump en diens familie. Hij is al jarenlang Republikeins fondsenwerver en maakte deel uit van het overgangsteam van Trump. Hij is stichter van vermogensbeheerder bij Skybridge Capital, maar verkocht zijn belangen in dat bedrijf eerder dit jaar omdat het er toen naar uitzag dat hij misschien een plekje zou krijgen in de regering van Trump.

'Ik hou van de president', zei Scaramucci. 'Het is een eer om hier te zijn. Het schip gaat in de juiste richting, en ik hou van het team.'

Sarah Sanders werkt al langer voor president Trump. Als adjunct-woordvoerster haalde ze al stevig uit naar alle 'fake media'.

Verontschuldigingen en 'covfefe'

Spicer legde geen vlekkeloos parcours af als woordvoerder van het Witte Huis. Op zijn allereerste ontmoeting met de pers kreeg hij vragen over de lage publieksopkomst voor de inauguratie van Donald Trump. Spicer zei dat de pers het verkeerd voor had en dat de opkomst de grootste ooit was.

Geconfronteerd met de tv-beelden die vele legen plekken op het plein voor het Capitool in Washington toonden, zei Spicer dat de journalisten vergaten er de miljoenen tv-kijkers bij te tellen. Dat was de 'alternatieve waarheid'.

Hij verontschuldigde zich ook voor een ongelukkige uitspraak die hij deed over Adolf Hitler tijdens de dagelijkse persbriefing. Hij vergeleek de chemische aanval in Syrië met de Holocaust, maar dat viel niet in goede aarde.

‘Ik wilde duidelijk een punt maken over de vreselijke acties van Assad tegen zijn eigen volk vorige week, door chemische wapens en gas te gebruiken. Ik ben in de fout gegaan door een ongepaste en ongevoelige verwijzing te gebruiken naar de Holocaust, die met niets vergeleken kan worden’, aldus Spicer tijdens een interview met CNN-nieuwsanker Wolf Blitzer. ‘Ik verontschuldig me daarvoor, het was een fout om dat te doen.’

Daarnaast kon de pers de uitleg van Spicer vaak niet smaken. Nadat Trump een onsamenhangende tweet, ‘Despite the constant negative press covfefe’, had verzonden, zei hij dat 'een kleine groep mensen in zijn entourage perfect weten wat het betekent'. Niemand begreep wat de president bedoelde met 'covfefe', maar volgens Spicer had het woord wel een betekenis. Wat die was, wou Spicer niet kwijt.

Who can figure out the true meaning of "covfefe" ??? Enjoy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 mei 2017

Ontevreden

Mike Dubke nam in mei ontslag als communicatiedirecteur van het Witte Huis, na amper drie maanden dienst. Het ontslag van Dubke was naar eigen zeggen om ‘persoonlijke’ redenen. Hij werd het Witte Huis binnengeloodst door woordvoerder Sean Spicer, die nu ook ontslag neemt.

De president zou hoogst ontevreden geweest zijn met het werk van zijn communicatiedienst. In mei riep Trump zijn communicatiedienst al samen na berichtgeving in de Washington Post, waaruit bleek dat Trump ultrageheime informatie omtrent terreurgroep Islamitische Staat aan de top van de Russische diplomatie zou hebben doorgespeeld.