‘Trump zoekt manieren om Rusland-onderzoek tegen te werken’

De Amerikaanse president Donald Trump zou op zoek zijn naar mogelijkheden om het onderzoek naar de Rusland-affaire van speciale aanklager Robert Mueller tegen te gaan. Dat schrijven de Amerikaanse kranten The Washington Post en The new York Times.

Het onderzoek naar de inmenging van Rusland in de Amerikaanse presidentsverkiezingen beroert al een tijdje de media. Nu schrijft The Washington Post dat de advocaten van de president op zoek zijn naar de mogelijkheid om amnestie te geven aan adviseurs, familieleden, ‘en zelfs aan zichzelf’.

Mueller - voormalig FBI-baas en werd twee maanden geleden aangeduid als speciale aanklager in het Rusland-onderzoek - wil volgens The Washington Post ook de financiën van Trump onder de loep nemen. Hij wil zakendeals, tot 10 jaar geleden en van ver voor de presidentscampagne, onderzoeken. Ook de belastingaangiftes worden onderzocht. Trump heeft altijd geweigerd die publiek te maken, wat presidentskandidaten anders altijd doen. De president noemt het onderzoek naar zijn financiën ‘een inbreuk’ en stipt aan dat het over Rusland gaat.

Belangenvermenging

De advocaten van Trump zouden ook bezig zijn met een doorlichting van de achtergrond van de onderzoekers in het team van Mueller. Volgens The New York Times zijn ze op zoek naar belangenvermenging om het onderzoek in diskrediet te brengen, of zelfs om Mueller te ontslaan.

Een advocaten van Trump zegt dat de berichten niet kloppen. ‘De advocaten van de president werken samen met speciale aanklager Mueller in naam van de president’, zegt hij.