Na maandenlange protesten moeten de Venezolanen zondag dan toch naar de stembus trekken voor een assemblee die de grondwet kan aanpassen. De oppositie blokkeert ingangswegen om het stemmen te boycotten terwijl president Maduro zijn overwinningsspeech al heeft klaarliggen.

De spanning is te snijden in Venezuela. In een referendum, georganiseerd door de oppositie, spraken enkele weken geleden nog meer dan zeven miljoen Venezolanen zich uit tegen de plannen van Maduro om de grondwet te hervormen. Maar daar heeft Maduro geen oren naar: hij benadrukt dat het land enkel 'écht bestuurbaar wordt' wanneer de grondwet daadwerkelijk hervormd kan worden.

'Dit is de belangrijkste verkiezing in het Venezolaanse politieke systeem', klonk het tijdens een speech op de staatstelevisie. 'Ik voorspel dat we afstevenen op een grote overwinning.' Hij onderstreepte dat de 'kleine opstootjes' in de straat 'niet representatief zijn voor de visie van het volk'.

Meer dan 100 doden

Al zijn de prosten in Venezuela allerminst kleintjes te noemen. Al maandenlang komen miljoenen inwoners op straat om 'hun' grondwet te verdedigen. Toen het twee weken geleden opnieuw tot een hevige confrontatie kwam tussen de oproerpolitie en de miljoenen betogers die met meubels, molotovcocktails en stenen gooiden, vielen opnieuw drie doden en tientallen gewonden. Meer dan 300 mensen werden gearresteerd tijdens een grootschalige ‘ordeactie’ van de regering.

Als reactie op het herhaaldelijke geweld tijdens de betogingen, besliste Isaias Media, een VN-verantwoordelijke in Venezuela, om ontslag te nemen uit protest tegen de ‘gewelddadige en agressieve repressie’ in zijn land. In drie maanden van manifestaties voor en tegen de overheid vielen er al meer dan 100 doden in Venezuela.