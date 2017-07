Zware aardbeving nabij Turkse en Griekse vakantieoorden

Een aardbeving met een kracht van 6.7 op de schaal van Richter heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een spoor van vernieling gezaaid in het Turkse Bodrum en het Griekse Kos. De autoriteiten spreken van meer dan 100 gewonden en minstens twee doden.

De beving die de regio van de Turkse kuststad Bodrum en het Griekse eiland Kos opschrikte in de nacht van donderdag op vrijdag, heeft op Kos twee dodelijke slachtoffers geëist. Meer dan honderd anderen raakten gewond. De dodelijke slachtoffers zijn jonge mensen, zo meldt de burgemeester van Kos, Giorgos Kyritsis, op de Griekse staatszender ERT. Na de beving zou ook een kleine tsunami plaatsgevonden hebben.

Depreme yakalandık.... Allah beterinden korusun.... Een bericht gedeeld door Firuz Anlı (@firuzanli) op 20 Jul 2017 om 5:26 PDT

Er is volgens de burgemeester vooral schade in het centrum van Kos, waar zich heel wat bars bevinden. Het dak van een van die bars stortte in, met de twee dodelijke slachtoffers tot gevolg.

Minstens honderd mensen raakten gewond. In het ziekenhuis van Kos werden drie zwaargewonde slachtoffers binnengebracht, maar ze zijn niet in levensgevaar, zo meldt een arts van het ziekenhuis aan ERT.

De door de tsunami veroorzaakte golven zouden volgens ooggetuigen een havenwijk overstroomd hebben. Een veerboot kon volgens ERT door de schade niet aanleggen in de haven van Kos.

Tui: ‘Geen berichten van gewonde Belgen’

Bij touroperator TUI is men volop bezig met het verzamelen van informatie na de aardbeving die het Turkse Bodrum en vooral het Griekse Kos afgelopen nacht trof. Volgens woordvoerder Piet Demeyere is er op Kos nauwelijks schade rond de hotels van TUI. ‘We hebben dan ook geen berichten over gewonde Belgen. De schade van de aardbeving bevond zich niet rondom of in onze hotels.’

Later op de dag zal er meer duidelijkheid komen voor reizigers die eventueel vervroegd naar huis willen terugkeren of die niet meer wensen te vertrekken naar hun vakantiebestemming.

Foto: AP

Foto: AP