Marokkaanse politie gebruikt traangas om betogers te verdrijven

De Marokkaanse politie gebruikte donderdag traangas en wapenstokken om enkele honderden betogers in de Noord-Marokkaanse stad Al Hoceima uiteen te jagen. Van de enorme opkomst waarop de organisatie had gehoopt, was geen sprake.

Het protest donderdag werd georganiseerd door de zogenoemde Hirak-beweging, een volksbeweging die de corruptie en achterstelling in het Rifgebied aan de kaak wil stellen, en eind oktober ontstond na de dood van de jonge werkloze Mouhcine Fikri.

Die had bij de havenautoriteiten 500 kilo zwaardvis ingekocht en was van plan die op straat door te verkopen, in de hoop iets bij te verdienen. Maar de politie nam zijn waar in beslag – volgens sommigen omdat Fikri geen steekpenningen had betaald, al is zwaardvis vangen in de Middellandse Zee in oktober en november verboden. De vis belandde in een vuilnis­wagen, waar Fikri in dook. Voor het oog van talloze gsm-camera’s werd hij verpletterd.

De autoriteiten hebben sinds eind mei al meer dan honderd leden van de beweging gearresteerd, onder wie ook de 39-jarige Nasser Zafzafi, het gezicht van de Hirak-beweging. De betogers hielden foto’s van hen vast en eisten hun vrijlating. De ordediensten waren echter voorbereid en hadden zich op verschillende plaatsen in de stad opgesteld om samenkomsten te voorkomen.