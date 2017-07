O.J. Simpson wordt voorwaardelijk vrijgelaten

De vroegere American footballster O.J.Simpson wordt in oktober voorwaardelijk vrijgelaten wegens goed gedrag. Dat is donderdag beslist. De inmiddels 70-jarige Simpson zat negen jaar in de cel voor een gewapende overval.

Simpson was veroordeeld tot een straf van 33 jaar in de staat Nevada omdat hij in 2007 met een medeplichtige in een hotel in Las Vegas enkele handelaars in sportsouvenirs probeerde te beroven. Hij brak daarvoor in in het hotel en zou zelfs de slachtoffers onder schot hebben gehouden.

Nieuwszender CNN noemde de overval indertijd 'een groezelige parodie van de hold-up film Ocean’s 11'. Simpson van zijn kant hield vol dat de memorabilia aan hem toebehoorden en dat hij gewoon terugnam wat hem ontstolen was.

Maar het sporticoon en de latere filmacteur is vooral bekend van ‘het proces van de eeuw’ in 1994. Toen volgden miljoenen Amerikanen vier maanden lang in real time het proces over de moord op zijn ex-vrouw Nicole en haar vriend. Hoewel velen overtuigd waren van zijn schuld, ging hij toen vrijuit. Toch zijn steeds meer Amerikanen ervan overtuigd dat hij zijn vrouw wél vermoord heeft.

Vanuit de gevangenis moet Simpson vandaag via videoconferentie een vierkoppige raad overtuigen dat hij geen gevaar meer vormt voor de maatschappij. Simpson zelf, intussen zeventig jaar oud, zei onder meer dat hij klaar was voor het leven buiten de gevangenis en tijd wil spenderen met zijn kinderen en vrienden.