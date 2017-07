Red Flames stunten tegen Noorwegen en mogen weer dromen van kwartfinales

De Red Flames hebben geschiedenis geschreven. Tegen het op papier veel sterkere Noorwegen speelden de nationale vrouwen zowat hun beste wedstrijd onder bondscoach Ives Serneels. 0-2 werd het. Een eerste goal, een eerste winst en een eerste driepunter ooit op een Europees Kampioenschap. De kwartfinales zijn plots geen mirakel meer. Maandag wordt alles beslist in een heerlijke derby der Lage Landen tegen Nederland.

Sam Gooris en Raymond van het Groenewoud die door de boxen schalden, 6.200 Belgische fans en volle rijen en zalen die Vlaams en Frans spraken. Was het niet voor het stadion, dan had niemand gemerkt dat de Red Flames gisteren geen thuismatch speelden. Wat kleurde het Rat Verleghstadion in Breda heerlijk zwart-geel-rood. En wat inspireerde het de Red Flames om tegen voormalig Europees, wereld- en olympisch kampioen Noorwegen heerlijk complexloos te voetballen. De nationale vrouwenploeg -kwalitatief gezien normaal de mindere van de Noren- speelde negentig minuten volop mee. Een paar kansen weggeven, maar ondersteund door een enorme fysieke kracht en dito enthousiasme volop meegedaan. Dat was al een prestatie op zich.

250 arme Noren

België creëerde aardig wat. Na drie minuten had het zelfs al op voorsprong moeten staan. Een afvallende bal kwam bij Elke Van Gorp terecht die vanop zo’n zeven meter veel te zacht inschoot. Het stadion -haast alleen maar Belgen tussen 250 arme Noren- ontplofte meteen een eerste keer.

Met Tessa Wullaert vaker opduikend op het middenveld kwamen de Red Flames veel sneller tot combinaties. Goed uitbrekend wanneer kon, goed combinerend wanneer zelf in balbezit. Nochtans niet de specialiteit van deze ploeg die het meer van de omschakeling moet hebben. Vlak voor rust kwam Janice Cayman dicht bij een doelpunt na een voorzet van Davina Philtjens. De eerste Belgische goal ooit op een EK hing in de lucht.

Van Gorp in de geschiedenisboeken

En die kwam er ook. Philtjens zette na een sterk Noors begin de bal voor, Wullaert kopte, doelvrouw Ingrid Hjelmseth loste, Van Gorp volgde en scoorde. Buitenspel, maar de toekomstige Anderlecht-speelster maakte er zich niet druk om en maakte haar misser van in het begin van de wedstrijd he-le-maal goed. Het stadion ontplofte, de bank -Ives Serneels, je hart!- sprong door het dak, de wave ging rond het stadion.

België op wolken. En het werd nog beter. Nog geen tien minuten later een nieuwe voorzet. Deze keer van Deloose richting Cayman, kopbal en… binnen. Weer. 2-0, 2-0! Tegen gewezen Europees, wereld- en olympisch kampioen Noorwegen. “Waar is dat feestje”, ging doorheen het stadion. Ja, tuurlijk wel.

En nu Oranje

België hield stand, de eerste keer dat ze in een officiële wedstrijd de drie punten konden pakken tegen Noorwegen. “We moesten winnen”, vertelde bondscoach Serneels voor de match en winnen deed België. De Flames doen nu weer volop mee voor kwalificatie voor de kwartfinales. Onverhoopt. Wat de uitslag van Nederland – Denemarken straks ook zal zijn, de wedstrijd tegen Oranje volgende maandag wordt eentje om duimen en vingers bij af te likken. Afspraak om 20u45 in Tilburg.

Noorwegen: Hjelmseth; Wold (46’ Sønstevold), Berge, Thorisdottir, Thorsnes (75’ Haavi); Schjelderup (79’ Utland), Mjelde, Hegerberg An.; Hegerberg Ad., Hansen, Minde

België: Odeurs; Deloose, Zeler, Jaques, Coutereels; Van Gorp (88’ Daniëls), De Caigny, Wullaert, Onzia, Philtjens (76’ Coryn); Cayman (90’ Biesmans)

Doelpunten: 59’ Cayman (geen) 0-1, 67’ Cayman (Deloose) 0-2

Gele kaarten: 23’ Zeler, 48’ Jaques, 90’ Sønsteveld

Rode kaarten: /

Scheidsrechter: Mularczyk (Pol)

Toeschouwers: 8.477