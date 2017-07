An-Sophie Mestach in kwartfinales dubbelspel Stockton

An-Sophie Mestach heeft zich woensdag samen met de Amerikaanse Jamie Loeb voor de kwartfinales van het dubbelspel geplaatst op het ITF-toernooi van Stockton (hardcourt/60.000 dollar) in Californië.

Mestach en Loeb, die samen het eerste reekshoofd vormen, wonnen in de eerste ronde met twee keer 6-1 van de Georgische Salome Devidze en de Nederlandse Roos Nederstigt. Donderdagavond nemen ze het in de kwartfinales op tegen de Amerikanen Brienne Minor en Allie Will.

In het enkelspel werd Mestach woensdag in de eerste ronde uitgeschakeld door dubbelpartner Loeb.