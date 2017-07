Open VLD ziet een algemene taks op effectenrekeningen - het glijmiddel dat premier Charles Michel uit zijn hoed had getoverd voor het akkoord - niet zitten. Dat bemoeilijkt een snelle landing over een groot

‘Een belasting op effectenrekeningen raakt de brede middenklasse’, zei Alexander De Croo, vicepremier voor Open VLD, vanmorgen voor de televisiecamera’s. ‘Mensen die aan pensioensparen doen, doen dat op een effectenrekening. Een belasting op mensen die aan pensioensparen doen, lijkt het laatste wat we moeten doen.’

Veel hangt af van dat ene puzzelstukje

Die uitspraak is een flinke streep door de rekening van premier Charles Michel. Die taks speelt een cruciale rol in het plannetje van de premier om gehoor te geven aan de roep van CD&V naar meer fiscale rechtvaardigheid, zonder tegelijk Open VLD en N-VA voor het hoofd te stoten.

De laatste dagen was het optimisme gegroeid dat Michel misschien zelfs dit weekend al zijn zomerakkoord zou kunnen rond hebben. De premier heeft naar verluidt het kader in zijn hoofd om zijn coalitiepartners tot een akkoord te bewegen. Hij heeft dat stap voor stap opgebouwd via de talrijke bilaterale contacten die hij heeft gehad met de verschillende vicepremiers.

Alexander De Croo trekt een streep door de rekening van premier Michel. Foto: belga

Tot het njet van Open VLD vanmorgen. De bankenfederatie Febelfin en beleggersfederatie VFB liepen gisteren al meteen storm tegen zo’n taks die uitlekte in deze krant. Fiscalist Michel Maus omschreef de taks als een vermogensbelasting, iets waar de tenen bij Open VLD en N-VA zeker van gaan krullen.

En nu de taks proberen moduleren

Veel zal afhangen of Michel erin slaagt om die taks zodanig te moduleren zodat alle partijen er zich in kunnen vinden. Die taks hoeft niet perse de middenklasse te treffen. Ook iets waar N-VA voor huivert. En ze kan ook zo gemoduleerd worden dat bijvoorbeeld pensioensparen er niet onder valt. Die partij zal bovendien proberen om langs de andere kant de verhoogde roerende voorheffing en beurstaks opnieuw te verlagen.

Maar een volledige uitgeholde taks op effectenrekeningen is het horrorscenario voor CD&V. De partij kan zich niet permitteren om zich nog eens genoegen nemen met enkel een symbool zoals de speculatietaks. ‘Die speculatietaks werd uiteindelijk afgevoerd’, zei CD&V vicepremier Kris Peeters vanmorgen. ‘Dat was geen goed voorbeeld’. Het gewicht van de taks zal uiteindelijk bepaald worden door de opbrengst die ze kan genereren en dus de bijdrage die de ‘vermogenden’ zullen leveren aan ons belastingsysteem.

En wie weet heeft Michel nog een ander konijn in zijn hoed dat tegemoet komt aan de CD&V-eis naar fiscale rechtvaardigheid en ook de andere partijen kan plezieren.

Hervorming vennootschapsbelasting vormt geen probleem

Maar eenmaal die noot is gekraakt, kan het snel gaan. Over de hervorming van de vennootschapsbelasting - een eis van N-VA - bestaat eigenlijk weinig discussie. CD&V heeft dit dossier nooit geblokkeerd omdat de partij het er inhoudelijk niet mee eens was, maar omdat ze een garantie wou dat haar roep naar fiscale rechtvaardigheid zou beantwoord worden. Bovendien staat een oplossing voor het Arco-dossier ook nog altijd met stip genoteerd op het lijstje van de christendemocraten.

Maar Michel heeft een zodanig pakket aan maatregelen op tafel gelegd, zodat er genoeg eten en drinken inzet voor elke partij. ‘Er liggen heel veel goede dingen’, klinkt het in regeringskringen, ‘maar ze moeten wel in elkaar klikken hé’.

Ook de begroting is haalbare kaart

Door de focus over de vele maatregelen die in de steigers staan, zou bijna vergeten worden dat Michel ook de begroting nog moet rondkrijgen. Hij heeft intussen van de berg waar hij over moest, nog maar een heuvel gemaakt. Volgens het monitoringcomité moest Michel tegen 2019 op zoek naar bijna acht miljard euro om het beoogde begrotingsevenwicht in dat jaar te halen. Voor 2018 zou de zoektocht 4,3 miljard euro bedragen. Een verkiezingsbelofte die al met een jaartje werd opgeschoven.

Maar de coalitiepartners hebben intussen besloten om de lat lager te leggen en het begrotingsevenwicht te lossen. Ze doen nu minimaal wat Europa eist. Daarnaast ‘corrigeert’ Michel het rapport van het monitoringcomité. De regering is er bijvoorbeeld van overtuigd dat sommige maatregelen die al genomen werden toch meer gaan opbrengen, of dat het comité te conservatief is met de groei die verwacht wordt. Door die mix zou effectief nog ‘maar’ een miljard euro moeten gezocht worden voor volgend jaar.

Maar dat blijft toch nog veel geld, want de voorbije jaren is alle laaghangend fruit al geplukt. Bovendien hangt aan verschillende hervormingsmaatregelen van Michel ook nog een prijskaartje. Zeker als de regering de ambitie verder wil waarmaken om de leeflonen en laagste uitkeringen te langen groeien naar de Europese armoedegrens.

Of zoals een prominent regeringslid zegt: ‘Alles ligt nu op tafel. Ca passe ou ça casse.’