Waarom de koning sinds 1983 zijn mening deelt

‘Over de verschillen heen kijken, meer is niet nodig.’ Die boodschap gaf koning Filip de Belgen deze middag mee in zijn toespraak ter gelegenheid van de nationale feestdag. Veel controverse is daar niet aan. Zo gewoon zijn koninklijke toespraken ook weer niet, maar ze zijn tot het nationale ritueel gaan behoren.

Het hoort bij de traditie van de nationale feestdag: het Te Deum in de Sint-Michiels en Sint-Goedelekathedraal, het militair defilé, waarna feest en vuurwerk in het Warandepark, als het kan met een drache nationale tussendoor. En het begint al de dag tevoren, met ’s avonds een concert in het Paleis voor Schone Kunsten en daarvoor, ’s middags, een toespraak van de koning tot het volk, rechtstreeks uitgezonden op radio en televisie.

De traditie ontstond pas in 1983

Die laatste traditie is minder oud dan ze lijkt – wat al aangeeft hoe diep ze in het ritueel van de nationale feestdag ingebed ligt. Ze startte pas in 1983. Koning Boudewijn begon ermee, nadat hij al eerder, in 1975, de traditie vestigde om zich op Kerstavond rechtstreeks tot de bevolking te richten. En daar komt nog de toespraak bij die het staatshoofd, bij wijze van nieuwjaarsreceptie, eind januari, begin februari, in het paleis houdt voor de zogeheten gestelde lichamen. Die plechtigheid is alleen voor genodigden toegankelijk, maar ook dan krijgen zijn woorden veel weerklank.

Telkens is het de koning persoonlijk die spreekt. Voor een constitutionele monarch, die virtueel geen enkele macht heeft, is dat uitzonderlijk. Als een buitenlandse monarch een publieke toespraak houdt, zoals de Britse of Nederlandse vorsten doen bij de opening van het parlementaire jaar, lezen ze gewoon een tekst voor die integraal door de regering is geschreven. Dat een koning als Leopold II graag zijn mening publiek ventileerde, paste bij zijn feitelijke, in de negentiende eeuw niet ongebruikelijke machtspositie. Maar in het moderne koningschap wilde Boudewijn toch ook direct de bevolking toespreken, zonder de filters van de gevestigde politiek of de media. In die zin zijn de koninklijke toespraken enigszins vergelijkbaar met de directe communicatie van de Amerikaanse president Donald Trump in diens tweets, al houdt daarmee wel elke verdere gelijkenis op.

Regering ‘dekt’ de koning

De Belgische koning moet, wat hij ook zegt of doet, altijd ‘gedekt’ zijn door de regering, zo wil het de grondwet, want zelf is hij ‘onschendbaar’. Praktisch: de premier – en hij alleen – geeft vooraf zijn goedkeuring geeft aan wat de koning zal zeggen. In hun memoires hebben Wilfried Martens en Jean-Luc Dehaene verteld hoe dat gaat. De koning zelf kiest zijn thema en schrijft de tekst met zijn medewerkers uit, die hij dan tijdens een audiëntie voorlegt aan de premier. Die kan daar commentaren bij maken, maar tijd om er met een rood pennetje doorheen te gaan, krijgt hij niet. Maar, aldus Martens en Dehaene, problemen leverde dat nooit echt op.

Toch klinkt, zeker de laatste jaren, weleens gemor over wat de koning zegt. Zeker de N-VA, die zo al geen fan is van dat Belgische symbool dat de monarchie is, heeft het er geregeld moeilijk mee. Overigens niet altijd omdat de koning graag pleit voor communautaire pacificatie. Het viel bij de partij ook al slecht dat koning Filip zich in zijn recentste toespraak tot de gestelde lichamen kritisch uitliet over de Brexit en president Trump – al zwaaide de koning toen ook het regeringsbeleid alle lof toe. Hoe dan ook, voor klachten, slechts één adres: de eerste minister.

Koning Albert II was de enige die in een toespraak ter gelegenheid van 21 juli voor ophef zorgde: in 2011 veegde hij met gebalde vuisten de politiek de mantel uit omdat die er maar niet in slaagde het land een regering te bezorgen. Hij schrapte tijdens die langste regeringsvorming ooit ook een ontvangst van de gestelde lichamen, omdat er niets was om het glas op te heffen.

Doorgaans voorzichtig en behoudend

Doorgaans laat de koning – dat past nu eenmaal bij zijn opdracht – zich in zijn toespraken voorzichtig en behoudend uit, met pleidooien voor nationale harmonie, verzoening, tolerantie, vertrouwen, met aandacht voor zwakke groepen in de samenleving, en met een sterk Europa als vaak terugkerend thema. Koning Boudewijn goot daar vaak een moraliserend sausje over, vooral in zijn Kersttoespraken. Het is aannemelijk om te denken dat hij in 1983, met de nieuwe traditie van een tweede toespraak ter gelegenheid van 21 juli, vooral een politieke intentie had: de continuïteit van de instellingen belichamen. Want sinds het mislukken van het Egmontpact in de late jaren zeventig beleefde het land een zogeheten malgoverno, toen regeringen en coalities nooit een lang bestaan beschoren was.

Heibel kwam daar niet van. Dat gebeurde wel toen koning Albert waarschuwde voor het ‘omfloerst separatisme’ (voor de gestelde lichamen in 2006), of de herinnering aan de donkere ‘jaren dertig’ opriep (Kerstmis 2012) – de Vlaams-nationalisten voelden zich erdoor geviseerd. Maar de koning had in zijn 21 julitoespraak van 2002 al verwezen naar ‘de gesel’ van de onverdraagzaamheid in diezelfde ‘jaren dertig’, zonder dat dit toen voor ophef zorgde. Dat laatste relativeert ook de overtuiging dat de koninklijke toespraken er controversiëler op geworden zijn. Het blijkt niet uit de teksten zelf. Het enige wat is veranderd, is dat de gevoeligheid bij de politiek errond is toegenomen.