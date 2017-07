Koning Filip geeft advies: 'Leer van elkaar'

Koning Filip moedigt de Belgen aan om over elkaars verschillen heen te kijken en van elkaar te leren. 'In ons land bestaat een gemeenschap aan waarden die onze verschillen overstijgt.'

De koning is opvallend optimistisch in zijn boodschap aan alle Belgen. Hij spreekt van een 'wind van optimisme' die door onze economie en arbeidsmarkt waait, en ziet een 'nieuwe dynamiek' ontstaan in Europa. Koning Filip wil dat momentum vooral aangrijpen om een inclusieve samenleving uit te bouwen, 'waar niemand zich buitengesloten voelt'.

Gedeelde waarden

Inspiratie vond de koning in een recent bezoek aan een moslimgezin in het Gentse, waar hij het einde van de vastenmaand bij de moslims vierde. ‘Ik was onder de indruk van de manier waarop alle leden van het gezin zich inzetten voor de gemeenschap. Ik heb veel geleerd over de zin die ze geven aan het vasten, en aan het weerzien van familie, vrienden en kennissen.'

Toen de koning na de maaltijd buiten kwam, werd hem door de buren van het gezin prompt een fles wijn aangeboden. 'Ze vertelden me hoe blij ze waren in die buurt te wonen. Het maakte me trots, dat twee zo verschillende, eenvoudige en oprechte uitingen van gastvrijheid, bij ons zij aan zij kunnen bestaan.’

De koning geeft wel toe dat het er 'niet in alle straten zo aan toe gaat'. Toch roept hij alle Belgen op om over elkaars verschillen heen te kijken en van elkaar te leren. 'In ons land bestaat een gemeenschap aan waarden die onze verschillen overstijgt. Welzijn en geluk hebben pas waarde wanneer ze worden gedeeld.'

'Praat met uw buren'

Dat ‘leren’ in de brede betekenis van het woord kan overal; thuis, op school, van je ouders, maar ook van je buren. ‘Praat eens met iemand in uw omgeving die u niet kent. U zal ontdekken dat u met uw buren dezelfde vragen deelt, dezelfde twijfels, dezelfde hoop, dezelfde dromen.’