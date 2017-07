Homohuwelijk voortaan toegestaan in Schotse kathedraal

‘Ik wil dat holebikoppels niet enkel hand in hand over straat kunnen lopen, maar ook naar het altaar’, argumenteert de Britse priester Kevin Holdsworth, die zelf ook homoseksueel is.

De kathedraal in het Schotse Glasgow is de eerste kerk in het Verenigd Koninkrijk waar homohuwelijken voortaan toegelaten zijn. De St Mary’s Cathedral kreeg daar pas een maand geleden groen licht voor vanuit de synode van de Schote Anglicaanse kerk. Er zou alvast één holebikoppel zijn uit Engeland dat een kerkelijk huwelijk heeft gepland in de nabije toekomst.

‘Dit is zo spannend’, reageert priester Kevin Holdsworth, die de huwelijken met veel plezier zal voltrekken. ‘Vanaf vandaag staan we open voor liefde vanuit de hele wereld en van alle geslachten. Het is wonderlijk dat iedereen hier de kans krijgt om die ene speciale dag, die in het teken staat van verbondenheid en liefde, met ons te vieren.’

Met die beslissing treedt de St Mary’s Cathedral in de voetsporen van de Amerikaanse Episcopaalse Kerk, waar homohuwelijken mogen plaatsvinden wanneer ze legaal worden bevonden door de staat zelf. Tot hiertoe zijn homohuwelijken in de Katholieke Kerk nog niet mogelijk.