Beslist de Col d’Izoard over de eindzege in de Tour de France? Volg het hier LIVE van start tot finish!

Het skioord Briançon vormt donderdag het decor voor de start, om 12u55, van de tweede etappe door de Alpen. Een rit over 179,5 kilometer met aankomst op de Col d’Izoard, voor het eerst in de geschiedenis van de Tour ligt de finish op deze mythische col.

Volg hier etappe 18 LIVE van start tot finish!

Het was met de nodige trots dat parcoursbouwer Thierry Gouvenou verkondigde op de presentatie van de Tour de France in oktober dat een finish zou liggen op de Col d’Izoard. Weliswaar al vaak een klim die tijdens een bergrit door de Alpen werd bedwongen, maar nog nooit als aankomstplaats fungeerde. “Lange tijd was het logistiek niet haalbaar om daar te finishen”, aldus Gouvenou, “maar we kregen groen licht om er (een deel van) het Tourcircus te ontvangen en er kan wel een aankomst plaatsvinden op de top.”

Een aankomst die de toppers moet inspireren om de zege te grijpen, al ging Chris Froome een vraag op de persconferentie erover een beetje uit de weg. “Als de kans zich voordoet, wil ik graag een rit winnen in de Tour, zeker op zo’n aankomst”, sprak hij, “maar in de eerste plaats telt de eindzege in de Tour de France.”

Vast staat dat deze etappe de laatste kans is voor de klimmers om Froome te bestoken. Fabio Aru, Romain Bardet en zelfs Rigoberto Uran moeten in principe nog tijd nemen op de gele trui, die over betere papieren beschikt als het gaat over het werk tegen de klok in Marseille komende zaterdag.

Rustig begin

De tweede tocht door de Alpen begint vrij rustig, pas na 56 km ligt een eerste col met de Côte des Demoiselles Coifféés, een col van derde categorie over 3,9 km aan gemiddeld 5,2 procent. Daarna volgt 60 km verder de Col de Vars, 9,3 km aan gemiddeld 7,5 procent, een klepper van eerste categorie en dan is het aftellen naar het slotspektakel op de Col d’Izoard, 14,1 km aan 7,3 procent gemiddeld, een col van buiten categorie en de derde aankomst bergop in deze Tour de France na de etappe naar La Planches des Belles Filles in de eerste week en de klim naar Péyragudes vorige week donderdag waar Froome zijn gele trui verloor. De Col d’Izoard kent een vrij vlak verloop, maar vanaf halfweg de klim gaat het nooit onder de negen procent, ideaal dus voor klimgeiten om hun kans te grijpen.