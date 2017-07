Stichter Russisch zelfdodingsspel wilde wel degelijk ‘menselijk afval elimineren’

De Russische jongeman die het online zelfdodingsspel ‘Blue Whale’ bedacht, heeft drie jaar en vier maanden celstraf gekregen. Aanvankelijk werd gedacht dat de Rus gewoon aandacht wilde voor zijn sensationele bekentenissen, maar psychologisch onderzoek heeft uitgewezen dat het wel degelijk om ‘psychopatische neigingen’ gaat.

De rechtbank van het Russische Tjoemen oordeelde dat Filip Boedejkin minstens schuldig is aan de dood van twee tienermeisjes van 16 en 17 jaar, die meespeelden met zijn ‘blue whale’-spel. Het zelfdodingsspel, dat een hype werd op sociale media, vraagt tieners om tientallen opdrachten uit te voerendie naar zelfdoding toewerken.

Walvissen

Boedejkin gaf twee jaar geleden al een interview waarin hij sensationele bekentenissen deed over hoe hij ‘tientallen tieners de dood injoeg’ dankzij zijn ‘revolutionaire spel’. Daarbij had hij naar eigen zeggen oog voor de kleinste details van zijn slachtoffers én voor de naam van zijn ‘spel’. ‘Ik noemde mijn spel uiteindelijk Blue Whale omdat sommige walvissen precies weten dat ze te zwak zijn om nog te functioneren in hun groep. Ze worden depressief en gaan trager zwemmen, minder eten en zijn ongelukkig. Uiteindelijk nemen sommigen onder hen de moedige beslissing om zichzelf bewust naar de kust te navigeren. Daar sterven ze op het droge.’

Aanvankelijk pleitte de advocaat van de Boedejkin bij zijn arrestatie voor een psychologisch onderzoek omdat hij verwachtte dat ‘zijn cliënt de zaken in een ander daglicht presenteerde om te verbergen dat het vooral om een bezigheid ging die geld in het laatje moest brengen’. Slachtoffers die beginnen aan de opdrachten, worden immers bedreigd wanneer ze op een bepaald ogenblik beslissen dat het welletjes is geweest. Grote geldsommen overschrijven is de enige manier om een opdracht over te slaan.

Psychopaat

Uit psychologisch onderzoek blijkt echter dat de stichter van het sadistische spel ‘psychopatische neigingen’ vertoont en wel degelijk meent wat hij zegt. In de rechtbank werd nogmaals gevraagd naar de reden waarom de jonge Rus het ‘spel’ had opgestart. ‘Omdat ik het menselijk afval wil elimineren van deze planeet’, klonk het zelfverzekerd.

Boedejkin kreeg een celstraf van drie jaar en vier maanden voor de dood van de twee tienermeisjes. In Tjoemen alleen al lopen momenteel nog 17 andere onderzoeken naar zelfdodingspogingen die te maken zouden hebben met ’Blue Whale’.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan telefonisch terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.