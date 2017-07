Bij de Amerikaanse Republikeinse senator John McCain (80) is een hersentumor vastgesteld. Dat meldt zijn kabinet. De tumor werd toevallig ontdekt tijdens een operatie.

McCain moest geopereerd worden aan een bloedprop boven zijn oog. Toen vonden de artsen ook een tumor in zijn hersenen. Het gaat om een kwaadaardige tumor.

McCain herstelt nu van zijn operatie en bekijkt momenteel samen met zijn familie wat de verdere mogelijkheden voor behandeling zijn, klinkt het. Hij zou chemotherapie en bestraling overwegen. Zijn familie is geschrokken, zegt McCains 32-jarige dochter Meghan. ‘Het zal jullie niet verrassen dat mijn vader diegene is die rustig en vol vertrouwen blijft. Kanker kan hem op veel manieren raken: maar hij zal zich niet overgeven. Dat heeft hij nog nooit gedaan.’

John McCain is al 30 jaar senator voor de Republikeinen. In 2008 nam hij het tijdens de presidentsverkiezingen voor die partij op tegen Democraat Barack Obama, die uiteindelijk president werd.

Huidig president Trump heeft al gereageerd op het nieuws. Hij zegt te bidden voor McCain en zijn familie. Ook voormalig president Obama zegt zijn steun uit voor McCain en zijn familie. Hij noemt McCain, die Vietnamveteraan is, een van de moedigste strijders is die hij kent: ‘Hij is een Amerikaanse held.’

Melania and I send our thoughts and prayers to Senator McCain, Cindy, and their entire family. pic.twitter.com/SO4XYgnyug — President Trump (@POTUS) July 20, 2017

John McCain is an American hero & one of the bravest fighters I've ever known. Cancer doesn't know what it's up against. Give it hell, John. — Barack Obama (@BarackObama) July 20, 2017

De senator wordt behandeld in het Mayo Clinic Hospital in Phoenix. McCain werd in 2000 ook al eens behandeld voor huidkanker.