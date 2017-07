Thomas Van der Plaetsen geraakt niet over aanvangshoogte bij polsstokspringen in Luik

Kersvers Europees beloftekampioen Ben Broeders en tienkamper Thomas Van der Plaetsen zijn op de internationale atletiekmeeting in Luik niet over hun aanvangshoogte van 5m20 in het polsstokspringen geraakt. Voor Van der Plaetsen, die zich in de opwarming bezeerde, was het naast de kuit die hem al een tijdje parten speelt opnieuw een tegenvaller in aanloop naar zijn WK-tienkamp in Londen.

Van der Plaetsen brak bij het inspringen op spectaculaire wijze zijn polsstok. “Ik kreeg daarbij de stok in de rug. Hij raakte mijn nieren, en ik had nadien geen energie meer. Ik dacht dat de adrenaline van de wedstrijd zou helpen, maar dat bleek niet het geval”, aldus de nummer acht van de Spelen in Rio.

“Ik zit momenteel niet op mijn topniveau, dat is duidelijk. Het is nog afwachten hoe sommige nummers in de plooi zullen vallen eens ik uitgerust ben. Mijn tweede dag kan in Londen volgens mij beter dan ooit zijn, dus ik denk wel dat ik zeker 8.000 punten waard ben.” Zijn persoonlijk record staat sinds Rio op 8.332 punten.

Zaterdag in Heusden kiest Van der Plaetsen voor het verspringen. “Het is moeilijk te zeggen wat ik daar waard ben. Ik hoop boven de 7m40 uit te komen, om vervolgens op het WK over te 7m50 te vliegen.”