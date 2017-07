Thiam loopt tweede hordechrono uit haar carrière, zege voor Anne Zagré in Luik

Op de internationale atletiekmeeting in Luik heeft Anne Zagré woensdag de 100 meter horden gewonnen in 13.00. Eline Berings werd in 13.42 vierde, olympisch kampioene in de zevenkamp Nafissatou Thiam liep 13.55. Dat is de op één na snelste tijd die ze al liep.

Thiam was tevreden over de wedstrijd op haar trainingspiste. “Ik heb niet de gewoonte om tegen hordespecialisten te lopen, maar ik wilde gewoon mijn ritme aanhouden”, aldus de Naamse. Hoe ze er momenteel voor staat met het oog op het WK in Londen, vindt ze lastig in te schatten. “Ik voel me niet slecht, maar ook niet speciaal goed. Het is nog maar twee weken tot Londen, maar ik denk er nog niet aan. Ik voel geen spanning.”

Zaterdag in Heusden neemt Thiam aan het hoogspringen deel. “Ik doe deze periode de nummers die tegenstand vereisen. Speerwerpen of kogelstoten is hetzelfde op training als in wedstrijd. Ik heb iets klein veranderd in mijn techniek voor het hoogspringen, dus ik ben benieuwd wat het zaterdag zal geven.”

Ook Anne Zagré, die dit jaar al 12.96 liep, was tevreden over haar wedstrijd in Luik. “Ik wilde nog sneller, maar mijn tijden gaan opnieuw de goede richting uit. De echte versnelling was er vandaag nog niet, dus hoop ik in Heusden nog sneller te gaan.”