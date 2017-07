F1 introduceert cockpitbescherming 'Halo' in 2018

De F1 Strategy Group heeft beslist dat 'Halo', een systeem van cockpitbescherming, vanaf 2018 op de F1-bolides wordt ingevoerd.

De FIA is al geruime tijd in samenspraak met de Formule 1 op zoek naar een cockpitbescherming voor op de F1-bolides. De cockpitbescherming moet er voor zorgen dat een rijder met zijn helm veel minder kans maakt om iets te raken, vooral brokstukken die rondvliegen of objecten waartegen eventueel kan gereden worden.

De zoektocht naar een cockpitbescherming voor op de F1-bolides kwam in een stroomversnelling na de dodelijk ongelukken van de Franse F1-piloot Jules Bianchi en Indycar-piloot Justin Wilson. Bianchi overleed nadat hij met zijn F1-bolide tegen een kraanwagen reed, Wilson overleed toen hij brokstukken van een gecrashte bolide tegen zijn helm kreeg.

Met het 'Halo-systeem' werd vorig jaar uitgebreid getest. Het systeem oogt esthetisch niet zo mooi en belemmert ook enigszins het zicht van de rijders. Normaal gesproken zou Halo reeds dit jaar op de F1-bolides geïntroduceerd worden maar uiteindelijk werd die introductie uitgesteld zodat er bijkomende testen van het systeem konden plaatsvinden. Daarnaast was er daardoor ook tijd om andere opties van cockpitbescherming uit te testen.

De F1 Strategy Group liet midden 2016 reeds weten dat er in 2018 sowieso een vorm van cockpitbescherming geïntroduceerd zou worden en het voegt nu dan ook de daad bij het woord. De definitieve keuze is daarbij dus op het Halo-systeem gevallen.

Afgelopen weekend werd er nog getest met het zogenaamde 'Shield', een doorzichtige bescherming. Sebastian Vettel moest de test echter vroegtijdig afbreken omdat het zicht niet goed was en de Duitser er duizelig van werd. Ongetwijfeld was het Shield volgens de F1 Strategy Group één van de weinige alternatieven voor Halo. Omwille van de problemen met het systeem besloot de F1 Strategy Group meteen om te kiezen voor 'Halo'.

Voor de F1-teams is het cruciaal dat er nu reeds duidelijkheid is over het systeem dat vanaf volgend seizoen gebruikt zal worden. De F1-teams beginnen nu immers volop met de ontwikkeling van hun F1-bolides voor het seizoen 2018.

