Slachtoffers moeten kosten betalen van proces tegen basketbalcoach die meisjes in douches filmde

De zeventien meisjes die een klacht indienden tegen hun voormalige trainer, W.V. uit Diepenbeek van basketbalploeg Gems Diepenbeek, hebben een factuur van het gerecht gekregen. Samen moeten ze 950 euro ophoesten.

Bij een huiszoeking begin 2011 vonden rechercheurs op twee computers van de trainer van de basketbalclub Gems Diepenbeek 23 mappen. Mappen vol foto’s en video’s die W. V. zorgvuldig had geordend, per persoon. Zijn slachtoffers waren de jonge meisjes van wie hij coach was. Hij bleek ze stiekem gefilmd te hebben door een sleutelgat. Er zaten naaktbeelden bij, gemaakt terwijl de meisjes nietsvermoedend stonden te douchen.

Het kwam tot een vervolging voor aanranding van de eerbaarheid. Voor de correctionele rechtbank kreeg de man 18 maanden cel met uitstel en een contactverbod. De man moest ook een psychiatrische behandeling volgen en de meisjes elk een morele en materiële schadevergoeding van 375 euro betalen.

Maar W.V. ging in beroep. Daar werd hij over de hele lijn vrijgesproken door een lacune in de wet. ‘De slachtoffers stonden in een natuurlijke houding onder de douche, niet in een seksuele of pornografische’, klonk het in het vonnis. ‘Wat deze man gedaan heeft, is verwerpelijk, maar het was geen aanranding.’

De meisjes hebben nu evenwel een factuur in de bus gekregen. Te betalen: gerechtskosten die oplopen tot 950 euro. ‘Het vreemde is dat de bedragen schommelen van 39 tot 89 euro’, laat hun advocaat Marijn Van Nooten weten.