Red Flames weten wat hen te doen staat tegen Noorwegen: “Het is erop of eronder”

Janice Cayman beseft dat er donderdag op de tweede speeldag in groep A op het EK vrouwenvoetbal tegen Noorwegen punten gesprokkeld moeten worden. Bij een nederlaag is de uitschakeling immers een feit. “Het is erop of eronder”, vertelde Cayman woensdag tijdens een persmoment in Breda. Bondscoach Ives Serneels wist te vertellen dat zijn ploeg voor 90% klaar is.

“Dit is nu eenmaal topsport. Op een Europees kampioenschap is er sowieso veel druk en daar moet je mee kunnen omgaan. We weten dat we moeten winnen. We zullen er als ploeg staan en de match beginnen zoals het hoort. De groep is er klaar voor”, vertelde de aanvalster van het Franse Montpellier, die de Noorse sterspeelster Ada Hegerberg kent van in de Franse competitie. De 22-jarige Hegerberg komt immers uit voor Olympique Lyon. “Ada is een topspits: sterk, groot en dus ook kopbalsterk. Zij kan altijd scoren, ook als ze niet in de match zit. Op haar moet je dus kort verdedigen.”

Om de nederlaag tegen Denemarken door te spoelen hebben de Red Flames een groepsgesprek gehouden. “Daar zijn we heel positief uitgekomen, we hebben veel bijgeleerd over elkaar. We hebben vertrouwen in onszelf en moeten voortgaan op het elan van de tweede helft tegen Denemarken.”

Foto: Photo News

Ives Serneels heeft ploeg voor Noorwegen “voor negentig procent klaar”

24 uur voor de aftrap van Noorwegen-België op de tweede speeldag in groep A op het EK vrouwenvoetbal heeft Ives Serneels zijn startelf voor negentig procent klaar, zo vertelde de bondscoach woensdag tijdens de persconferentie daags voor de wedstrijd in het Rat Verleghstadion in Breda. “Er zijn nog één à twee posities waarvoor we knopen moeten doorhakken, maar ik weet al wel hoe we het zullen aanpakken.”

Foto: Photo News

Meer dan waarschijnlijk schuift Serneels sterspeelster Tessa Wullaert een rijtje achteruit naar de nummer tien, om haar zo het spel meer naar zich te laten toetrekken. Achterin is Laura Deloose speelklaar, waardoor Maud Coutereels of Davina Philtjens mogelijk naar de bank verhuist. Op het middenveld ligt Elke Van Gorp in balans met Yana Daniëls. “Als we Tessa lager zetten, moet ze van verder komen, maar zij kan dat wel. Om haar te vervangen op de positie van diepe spits moeten we dan kiezen tussen een targetspits (Tine De Caigny, red) of snelheid (Janice Cayman of Jana Coryn, red). Achterin zijn Laura Deloose en Lorca Van De Putte speelklaar, aanvallend kunnen zij zeker iets bijbrengen. Na de wedstrijd tegen Denemarken verdient iedereen om tegen Noorwegen te starten, mogelijke wissels moeten als tactisch geïnterpreteerd worden. We moeten er alles aan doen om te winnen.”

De onverdiende nederlaag tegen Denemarken en vooral de manier waarop is hard aangekomen bij de speelsters en de staf. “We hebben een groepsgesprek gehad waarin iedereen heeft kunnen ventileren. We beseffen dat we een proces doormaken en dat we in een fase beland zijn waar details doorslaggevend zijn. Foutjes die we in de kwalificatie nog konden wegmoffelen, worden hier afgestraft. We willen die kleine puntjes verbeteren. De ontgoocheling is intussen doorgespoeld, fysiek is iedereen er opnieuw klaar. Dat allemaal samen geeft mij een aangenaam gevoel”, besloot de bondscoach.