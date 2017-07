Jules-Emile De Visscher (FIE-186) heeft zich woensdag op het WK schermen in het Duitse Leipzig geplaatst voor de 1/32 finales van de sabelcompetitie.

De 22-jarige sabelschermer van de Gentse Sint-Michielsgilde, de oudste schermclub ter wereld, nam in de laatste voorronde met 15-12 de maat van de Fransman Charles Colleau (FIE-62). Eerder won De Visscher, die brons behaalde op het WK voor junioren van 2015, drie van zijn zes groepswedstrijden. Voor een plaats in de zestiende finales neemt hij het vrijdag op tegen de Duitser Max Hartung (FIE-7).

In de degencompetitie overleefde Thibault Ferage (FIE-170) de kwalificatierondes niet. In de poulefase verloor de 28-jarige schermer van de Naamse schermclub Bessemans vier van zijn zes duels. Ferage ging nadien in de voorlaatste voorronde met 9-15 onderuit tegen de Deen Patrick Jorgensen (FIE-132). De Luxemburger eindigt op de 147e plaats in de eindstand. Op het afgelopen EK werd hij 44e.