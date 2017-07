Groenen en Défi lanceren 32 voorstellen rond goed bestuur

Met 32 voorstellen rond goed bestuur willen Ecolo/Groen en Défi schoon schip maken in Brussel. De drie partijen leggen onder meer een volledig cumulverbod voor parlementsleden en een strenger loonplafond voor politici op tafel. Vraag is maar of ook MR en CDH daar warm voor lopen.

Publifin, Kazachgate en Samusocial, het zijn volgens Ecolo-covoorzitter Patrick Dupriez allemaal ‘symptomen van de ziekte van ons politiek systeem’. Als remedie werkte Ecolo met haar zusterpartij Groen en de Brusselse meerderheidspartij Défi 32 voorstellen rond goed bestuur uit. Die moeten onze politiek transparanter maken en onze democratie versterken, klinkt het. De drie partijen geven aan pas te willen onderhandelen over een nieuwe meerderheid in Brussel – zonder de PS – nadat ook andere partijen gevolg geven aan hun voorstellen.

Cumulverbod, loonplafond én mandatenkadaster

De vier partijvoorzitters leggen onder meer een volledig cumulverbod voor parlementsleden op tafel. Dat zou het onmogelijk moeten maken om een parlementaire functie te combineren met een uitvoerende functie op lokaal niveau, zij het burgemeester, schepen of OCMW-voorzitter. Politieke mandatarissen zouden ook nog maar 150 procent van een parlementaire wedde mogen verdienen, private inkomsten inbegrepen. De drie partijen willen ook alle mandaten en vergoedingen – zowel publieke als private – van politici openbaar maken in een publiek kadaster.

Koele minnaars

De 32 voorstellen worden nu voorgelegd aan de andere Brusselse partijen. Groen-voorzitster Meyrem Almaci spreekt van een ‘uitgestoken hand’. Olivier Maingain (Défi) verwacht dat andere partijen de voorstellen onderschrijven, om aan te tonen dat ze niet ‘scotché aan de PS’ zijn. Toch lijkt de kans dat MR en CDH zomaar mee zullen stappen in de demarche van Ecolo/Groen en Défi klein. De liberalen en christendemocraten zijn bijvoorbeeld koele minnaars van een cumulverbod. Dat zou er net voor zorgen dat er meer mandaten bijkomen, klinkt het.

Eerst akkoord rond goed bestuur, dan pas onderhandelen

MR en CDH proberen nieuwe regeringen te vormen in Brussel, Wallonië en de Franse Gemeenschap sinds Benoît Lutgen (CDH) zijn vertrouwen in de PS begin juni opzegde. In Wallonië kunnen de twee in principe samen in zee, maar in Brussel en de Franse Gemeenschap hebben zij de steun van Ecolo en/of Défi nodig. Met deze 32 voorstellen lijken de groenen en Défi hun vel duur te willen verkopen. Het mantra blijft hetzelfde: eerst akkoord gaan met onze voorstellen rond goed bestuur, dan pas onderhandelen.