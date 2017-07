Van Aert verschalkt medevluchters in de spurt in GP Cerami, maar... “Ik blijf in de eerste plaats een veldrijder”

Wout van Aert (Verandas Willems-Crelan) heeft woensdag de 51e editie van de Grand Prix Cerami (cat. 1.1) op zijn palmares gezet. Na 208,5 kilometer van Saint-Ghislain naar Frameries toonde de wereldkampioen veldrijden zich de sterkste van vier vluchters. De Luxemburger Jean-Pierre Drucker werd tweede, voor Dries Devenyns en de Fransman Benjamin Thomas.

Nadat een vroege vlucht van Gaëtan Pons en de Fransen Rémi Cavagna, Jimmy Raybaud en Dylan Kowalski tenietgedaan was, koos een ander viertal net voor de bevoorrading (km 82) het hazenpad. Drucker en Van Aert gingen er het eerst vandoor. Zij kregen snel het gezelschap van Devenyns en Thomas. De vier kregen meer dan vijf minuten voorsprong en bij het ingaan van de plaatselijke rondes, op 50 kilometer van de aankomst, bleef daar nog 2:50 van over. Lotto Soudal en WB-Veranclassic-Aqua Protect probeerden de vluchters nog te achterhalen, maar kwamen te laat. Toen de bel ging voor de laatste ronde, met nog 13 kilometer voor de boeg, hadden de leiders nog een bonus van 1:50. Devenyns probeerde zijn medevluchters met een late aanval te verrassen, maar slaagde niet in zijn opzet. In de sprint met vier was Van Aert de snelste.

Van Aert boekte zo zijn vijfde zege op de weg, de derde dit seizoen. Vorig jaar won hij de Schaal Sels (1.1) en de proloog in de Ronde van België (2.BC), dit jaar de Ronde van Limburg (1.1) en de Elfstedenronde (1.1). Op de erelijst van de GP Cerami volgt hij Jelle Wallays op.

“Blijf in de eerste plaats veldrijder”

Ondanks zijn succes als wegwielrenner blijft de wereldkampioen veldrijden zich voorlopig richten op de cyclocross. “Ik wil mijn regenboogtrui komende winter alle eer aandoen. Ik blijf in de eerste plaats een veldrijder”, reageerde de renner van Vérandas Willems-Crelan.

Foto: Photo News

Van Aert koos op 120 kilometer van de streep het hazenpad en kreeg het gezelschap van Dries Devenyns, Jean-Pierre Drucker en Benjamin Thomas. De vluchters zongen het uit tot aan de finish, Van Aert won de spurt van zijn metgezellen. “Het gebeurt bijna nooit dat de vlucht tot het einde standhoudt. Ik geloofde niet dat we een kans maakten toen ik eraan begon”, reageerde de 22-jarige Kempenaar. “Ik denk dat het peloton zich een beetje misrekent heeft. De kopgroep was heel sterk en is tot het uiterste gegaan. Ik dacht dat we op het plaatselijke circuit gegrepen zouden worden en dat we zouden afstevenen op een massaspurt, maar dat bleek niet het geval.”

“Mijn vorm is uitstekend, zelfs na een korte periode van rust. Ik kom graag fris aan de start van een koers. De komende weken rijd ik na Rad Am Ring in Duitsland (30/07) en Dwars door het Hagenland (05/08) de BinckBank Tour (07-13/08), mijn eerste WorldTour-wedstrijd. Daar wil ik goed presteren.”

De Luxemburger Jean-Pierre Drucker (BMC) moest in de spurt voor de zege nipt de duimen leggen voor Van Aert. “De kopgroep was heel sterk. In de finale reden we à bloc, maar we hadden nog wat energie over om een voorsprong op het peloton vast te houden”, vertelde “Jempie”. “Wout van Aert was de sterkste. Ik had de benen niet meer om hem te remonteren in de sprint. Ik sta zaterdag met een goede conditie aan de start van de Ronde van Wallonië (22-26/07). Die wedstrijd heb ik aangestipt.”

Dries Devenyns (Quick-Step Floors) mocht als derde mee op het podium. “Ik heb net een hoogtestage achter de rug. Bij mijn terugkeer in het peloton is dit wel een goed resultaat”, reageerde de 33-jarige Leuvenaar. “In de finale heb ik ervoor gekozen niet aan te vallen. Het peloton was dichtbij, dus ik wilde vooral dat de samenwerking tussen de koplopers optimaal bleef. De lokale ronde leende zich ook niet voor een late aanval. In de sprint was ik kansloos tegen Van Aert.” Devenyns kan zijn titel in de Ronde van Wallonië niet verdedigen, omdat Quick-Step Floors niet aan de start staat van de rittenkoers op Waalse bodem. Hij neemt wel deel aan de Clasica San Sebastian (29/07). .