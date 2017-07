‘Verbied roken aan openluchtzwembaden’

De Belg is intussen goed vertrouwd met het rookverbod op café, restaurant en in de concertzaal, wat maakt dat het als niet-roker eens te meer schrikken is tijdens de zomermaanden, wanneer je plots wel met rooklucht wordt geconfronteerd op het terras, in de festivaltent of bij het openluchtzwembad. Dringt een uitbreiding van het rookverbod zich op?

Kom op tegen Kanker probeert de wereld beetje bij beetje rookvrijer te maken. Dinsdag lanceerde de non-profitorganisatie een oproep om roken aan ligweides, openluchtzwembaden en in recreatiedomeinen te verbieden, en volgt daarmee het voorbeeld van onze noorderburen, waar dezelfde kwestie op tafel ligt. Op die plaatsen komen immers veel kinderen, die passief meeroken (wat erg schadelijk is voor hen) én ze krijgen het slechte voorbeeld, klinkt het.

‘Het hoort gewoon niet om kinderen en jongeren te laten aanwezig zijn in een omgeving waar gerookt wordt’, zei algemeen directeur van Kom Op Tegen Kanker Marc Michils in VTM Nieuws. ‘Het is één stap verder in een lange rij van initiatieven die wij nemen als kom op tegen kanker. Stop voor stap zullen wij er wel komen, en hoop ik dat alle publieke plaatsen en zeker daar waar gesport wordt en waar kinderen jongeren samen zijn, daar een rookverbod wordt ingesteld.’

Roken in gesloten publieke ruimtes is al sinds 1 januari 2006 verboden, en sinds 2011 mag er ook op café geen sigaret meer worden opgestoken. Maar daarna is nog weinig gewijzigd aan het rookverbod. En dat doet vooral tijdens de zomermaanden vragen rijzen, wanneer we vaker in open lucht vertoeven, waar de sigaret voorlopig nog vrij spel krijgt.

Zo vroegen ze zich bij Kom op tegen Kanker eerder dit jaar ook al af wanneer bijvoorbeeld pretparken rookvrij worden gemaakt. De Antwerpse Zoo en Planckendael, bijvoorbeeld, voerden vorig jaar wel zelf een rookverbod in. Wie dan weer op een terras rookvrij van zijn maaltijd wil genieten, is dan weer volledig aangewezen op de goodwill van zijn eventueel rokende buren. Of moet uitwijken naar de enkele restaurants die dat wel expliciet verbieden.

Bij het kabinet van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) valt te horen dat een uitbreiding van het rookverbod voorlopig niet aan de orde is. ‘Het ligt zeker niet op tafel, wij zijn nu volop bezig met de geplande maatregelen van het antirookplan uit te werken, zoals de introductie van neutrale sigarettenpakjes’, aldus woordvoerster Els Cleemput.