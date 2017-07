Indiase bedrijven breken lans voor menstruatieverlof

Vrouwelijke werknemers bij twee Indiase bedrijven hebben voortaan recht op een dag betaald verlof op de eerste dag van hun maandstonden. ‘Zo hoeven ze niet elke maand opnieuw een onhandig gesprek te voeren over waarom ze liever een dag thuisblijven.’

Culture Machine en Gozoop, twee mediabedrijven in Mumbai met elk ongeveer zeventig vrouwen in dienst, geven hen voortaan het recht om afwezig te zijn op de eerste dag van hun maandstonden, mochten ze dat willen, no questions asked. In een Youtube-video vertellen de vrouwelijke werknemers zelf waarom ze opgetogen zijn met die maatregel.

Ahmed Aftab Naqvi, ceo van Gozoop, wijst op de culturele gevoeligheid van het thema: ‘vrouwen hoeven zo niet elke maand opnieuw een onhandig gesprek te voeren over waarom ze liever een dag thuisblijven.’

‘Je voelt je vaak niet zo comfortabel die eerste dag, laten we eerlijk zijn’, verdedigt Devleena S Majumder, hr-verantwoordelijke bij Culture Machine, de maatregel. ‘Het is niets om je over te schamen, maar maakt deel uit van het leven.’

Ruchir Joshi, een mannelijke werknemer, geeft in de video toe dat mannen zich niet kunnen inbeelden wat vrouwen doormaken. ‘Mocht dat wel het geval zijn, zouden we waarschijnlijk niet naar kantoor komen.’ Het bedrijf lanceerde ook een petitie die de Indiase regering moet overtuigen om de maatregel in heel het land in te voeren.

Dokter Anita Nayar, gynaecoloog in New Delhi, noemt de maatregel ‘dwaas’ en ‘regressief’. Vooral omdat een meerderheid weinig tot geen pijn ervaart, en bij diegenen die wel veel last hebben, een dag meestal niet voldoende is.

‘Ik begrijp niet waarom vrouwen niet openlijk kunnen zeggen dat ze zich niet goed voelen omwille van hun maandstonden. Dat zou pas de schaamte over het onderwerp wegnemen’, zegt ze aan The Guardian.

In verschillende andere Aziatische landen zoals Indonesië, Taiwan, Zuid-Korea, Japan en delen van China zijn pijnlijke maandstonden al langer een gegronde reden om thuis te blijven, bij wet bepaald. Vorig jaar voerde ook een Brits bedrijf dezelfde maatregel in.