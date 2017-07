Charleroi en Bergen in kwalificaties FIBA Europe Cup

Charleroi en Bergen zijn gekwalificeerd voor de kwalificaties van de FIBA Europe Cup. Bergen zit in de eerste en Charleroi in de tweede en beslissende kwalificatieronde. Als beide Henegouwse clubs de kwalificaties niet overleven speelt het geen Europees basketbal in 2017-18.

Bij kwalificatie komen Charleroi en Bergen in de poulefase (vier ploegen) van de FIBA Europe Cup terecht. De loting is de eerste week van augustus in München. Kampioen Oostende zit rechtstreeks in de poulefase van de Champions League. Antwerp Giants en Brussels werken de kwalificaties van de Champions League af. Als de Sinjoren en de Brusselaars zich niet kwalificeren voor de Champions League worden ze opgevist in de FIBA Europe Cup.