Dimitri Vegas & Like Mike spelen mee in ‘Patser’

Normaal dj’en ze zalen en concert­weiden plat, maar wanneer Adil El Arbi en zijn filmkompaan Bilall Fallah hen ­nodig hebben, dan staan ze klaar.

En dus zullen Dimitri Vegas en Like Mike bewakingsagenten spelen in de nieuwe film van El Arbi, Patser.

De dj’s zien hun eerste rol in een fictiefilm alvast zitten. ‘Het was superleuk om aan Patser te mogen meewerken. We kijken uit naar de première, al hebben we eerst nog een drukke zomer voor de boeg’, aldus Dimitri en Mike.

Het gangsterdrama Patser wordt vanaf 24 januari 2018 in de zalen verwacht.