Mercedes-motorsportbaas Toto Wolff is niet te spreken over de speculaties dat Lewis Hamilton zou overwegen om van Mercedes naar Ferrari over te stappen.

Toto Wolff was vorige week niet te spreken over de media die heel wat kritiek hadden op Lewis Hamilton omdat hij niet aanwezig was tijdens een F1-demonstratie in Londen. Deze week viseert hij opnieuw de media omwille van speculaties over een mogelijke overstap van Hamilton naar Ferrari.

Hamilton heeft momenteel nog een contract tot eind 2018 bij Mercedes. Er wordt echter druk gespeculeerd over een mogelijke overstap van Hamilton naar Ferrari en dat zint de Mercedes-motorsportbaas overduidelijk niet.

"Ik weet niet wie er over Ferrari en Lewis heeft gesproken maar het is niemand van het team en ook hijzelf niet. Wat hij heeft gezegd is dat hij een fan van Ferrari is, net zoals we dat allemaal zijn, en dat het een team is waarvoor iedereen zou moeten rijden. Punt."

"Hij bevindt zich momenteel op een goede plaats. Hij rijdt met de snelste wagen momenteel en dat is een Mercedes. We hebben een contract dat nog anderhalf jaar loopt en we beschikken momenteel over de beste teamdynamiek. Al die praatjes die hebben geen relevantie voor mij. Compleet niet."

Volgens Toto Wolff was het dus niet zo dat Hamilton concreet een overstap naar Ferrari beoogde, maar eerder een algemene opmerking dat iedere rijder er van droomt om ooit voor Ferrari te rijden en er ooit ook daadwerkelijk zou voor moeten gereden hebben.

Lewis Hamilton van zijn kant deed in tegenstelling tot Toto Wolff niet veel moeite om de speculaties over een mogelijke overstap naar Ferrari de kop in te drukken.

"Ik denk dat je in het leven simpelweg niet weet wat er gaat gebeuren," zei Hamilton toen hem naar de kwestie gevraagd werd. "Momenteel hou ik van het racen maar voor hetzelfde geld is dat misschien binnen zes maanden niet meer het geval. Ik denk dat ik altijd van het racen zal houden, dat ik gekke dingen zal doen, maar je weet niet hoe je er tegen Kerstmis over zal denken. Hopelijk zal het goed zijn en heb ik tegen dan een vierde wereldtitel, maar zelfs wanneer ik een extra wereldtitel heb betekent dat nog niet dat ik daarom mijn handschoenen aan de muur zal hangen."

