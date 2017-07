Ook onderzoek naar Mélenchon rond fictief werk in Europees Parlement

Het parket van Parijs opende op 22 maart een onderzoek naar een twintigtal Europarlementsleden van verschillende partijen voor misbruik van vertrouwen. Dat heeft zich nu ook uitgebreid naar Jean-Luc Mélénchon, de leider van de extreemlinkse partij La France insoumise.

Het onderzoek werd geopend na een melding van Sophie Montel van het extreemrechtse Front National. Die partij is zelf ook het onderwerp van een ander onderzoek naar fictief werk. Op 27 juni werd na een nieuwe melding van Montel ook een onderzoek geopend naar voormalig Europarlementslid voor de Parti de gauche Mélenchon en vier van zijn ex-assistenten, van wie er een al overleden is.

‘Geen van mijn assistenten heeft ook een politieke verantwoordelijkheid gehad in de Parti de gauche of voor La France insoumise, nooit in de periode waarin ik in het Europees Parlement zetelde. Ik begrijp dus niet waarom ze ruzie zoeken met mij’, reageert Mélenchon tijdens een persconferentie.

De speurders onderzoeken of Europees geld, dat werd toegekend aan parlementaire assistenten, werd gebruikt om kaderleden te betalen voor andere opdrachten binnen hun partij. Het onderzoek viseert politici van verschillende politieke achtergronden, zoals de rechtse ex-ministers Brice Hortefeux en Michèle Alliot-Marie of de linkse voormalige vakbondsman Edouard Martin. En ook centrumpoliticus Jean Arthuis, een vertrouweling van president Emmanuel Macron, staat op de lijst.

Er lopen ook twee andere onderzoeken naar fictief werk in het parlement van Straatsburg. Het ene is specifiek gericht tegen centrumpartij Modem en heeft geleid tot het ontslag van drie leden van de regering van premier Edouard Philippe, terwijl het andere onderzoek leden van het Front National viseert.