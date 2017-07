Mag een eigenaar morgen nog een huis zetten in ‘onbebouwd gebied’?

De boskaart is amper verteerd of er is opnieuw onrust over een beslissing van de Vlaamse regering om de schaarse ongerepte ruimtes in Vlaanderen te beschermen.

Een nieuwe omzendbrief, die minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) op 7 juli rondstuurde, legt de gemeenten, provincies en Vlaamse overheid nieuwe richtlijnen op over vergunningen voor wie wil bouwen. De bedoeling is om nu al - voor de betonstop echt van start gaat - open ruimtes beter te beschermen. In 2040 zal het hoe dan ook niet meer mogen om open ruimtes aan te snijden.

Maar de omzendbrief zorgt voor grote verwarring en onrust. Schauvliege introduceert een nieuwigheid en verdeelt Vlaanderen in twee delen: ‘bebouwd’ en ‘onbebouwd’ gebied. In de omzendbrief staat dat de ‘stedelijke gebieden, geselecteerde kernen, woonconcentraties en bedrijventerreinen’ samen het ‘bebouwd gebied’ vormen. De rest is dan ‘onbebouwd gebied’.

Een bedrijf of woning bouwen in ‘onbebouwd gebied’ zou moeilijker worden. Maar hoe moeilijk? Daarover bestaat grote discussie. Verschillende specialisten die we contacteerden, interpreteerden de omzendbrief anders.

Behoeftestudie

De bouwsector, maar ook advocaten gespecialiseerd in ruimtelijke ordening, lezen erin dat eigenaars vanaf nu via een behoeftestudie moeten kunnen aantonen dat er geen betere plaats in bebouwd gebied bestaat om te bouwen. De sector en de advocaten vrezen dat mensen de waarde van hun gronden sterk zullen zien dalen, zonder compensatie. ‘Een tweede boskaart’, zo klink het. En nog: ‘Dit is gewoon een stap in de richting van de betonstop.’

Ook Lydia Peeters, Open VLD-burgemeester van Dilsen-Stokkem, ziet grote problemen. ‘De minister eist een behoeftestudie voor mensen die in onbebouwd gebied willen ontwikkelen, terwijl het nieuwe Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (‘de betonstop’, red.) er nog niet is. Bovendien zonder compensatie. Dat kan niet.’

‘Extra eisen mogen niet’

Maar op het kabinet van Schauvliege begrijpt men de commotie helemaal niet. ‘Een vergunning krijgen voor een woning in onbebouwd gebied blijft eenvoudig’, zegt woordvoerder Jan Pauwels, die er fijntjes op wijst dat de partij van Peeters de omzendbrief in de regering mee heeft goedgekeurd. ‘Alleen wie extra natuur- of landbouwgebied wil aansnijden voor woningen of een bedrijf, moet vooraf aantonen dat er behoefte is aan die woningen en dat ze niet elders kunnen worden gerealiseerd’, zegt Pauwels. Hij benadrukt dat wie een huis wil zetten op zijn bouwgrond géén behoeftestudie moet afleveren.