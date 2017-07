‘Nieuwe aanpak zwerfkatten Weyts verergert het probleem’

Een aantal organisaties en dierenasielen die zwerfkatten opvangen is niet te spreken over het nieuwe beleid van Vlaams minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts. ‘De verantwoordelijkheid bij de nieuwe eigenaars leggen en toelaten dat katten bij geregistreerde particulieren toch een nestje per jaar kunnen hebben zal het probleem alleen maar verergeren’, klinkt het in een protestbrief.

De Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn stelt voor dat eigenaars van katten er in de toekomst zelf voor moeten zorgen dat het dier gesteriliseerd is voor het vijf maanden oud is. Alleen kwekers zullen nog ongesteriliseerde katten mogen houden. Wel wordt een uitzondering gemaakt voor particulieren die na registratie toelating krijgen om maximaal één nest per jaar te kweken. De minister liet maandag verstaan dat hij de conclusies van het advies onderschrijft en op basis daarvan concrete voorstellen wil doen aan de Vlaamse regering.

In een reactie, waartoe vzw Zwerfkat in Leuven het initiatief nam, stellen een tiental opvangorganisaties van zwerfkatten van over heel Vlaanderen dat deze aanpak een stap terug is in vergelijking met de wet van 2014 die elke eigenaar van katten, inclusief particulieren, verplicht hun dier te laten steriliseren en registreren alvorens ze weg te geven. De verantwoordelijkheid bij de nieuwe eigenaars leggen zal de situatie verergeren. ‘Het is efficiënter om de volledige verantwoordelijkheid van registratie en sterilisatie bij één en dezelfde persoon te leggen. Dit zal ook de controles vergemakkelijken’, aldus de organisaties.

De organisaties wijzen er voorts op dat ondanks de wet van 2014 het wat de zwerfkatten betreft ‘dweilen met de kraan open is’. Nog nooit hebben de opvangen en asielen immers zoveel katten binnengekregen. Het merendeel van de kateigenaars blijkt ondanks de sensibiliseringsacties de wet niet te kennen of niet te willen kennen. Ze pleiten daarom voor het direct opleggen van boetes en straffen voor overtreders, een verplichte sterilisatie en castratie van alle katten, het inschakelen van dierenartsen met een meldingsplicht als klanten dit weigeren te doen en strengere controle op fokkers.