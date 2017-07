‘Alpinisten vaak niet goed voorbereid’

Bergbeklimmen is niet zonder gevaar. De voorbije week alleen al zijn drie Belgische alpinisten om het leven gekomen, tijdens twee verschillende ongevallen. Dat er meer ongevallen gebeuren, heeft volgens de Vlaamse Klim- en Bergsportfederatie (KBF) te maken met de populariteit van de sport. ‘Mensen trekken minder goed voorbereid naar de bergen.’

Vorige week woensdag zijn twee Belgische alpinisten uit Namen om het leven gekomen in Zwitserland na een val van ruim vijftig meter, en afgelopen weekend liep een klim in de Alpen in het grensgebied tussen Italië en Zwitserland fataal af voor een Luikenaar. Ze zijn niet de eerste dodelijke ongevallen met Belgische alpinisten dit jaar, en waarschijnlijk ook niet de laatste.

Maar ongevallen met een dodelijk afloop blijven desondanks erg uitzonderlijk. ‘Het aantal dodelijk ongevallen is de afgelopen tien jaar stabiel gebleven’, aldus Isabeau Vogeleer van de Vlaamse Klim- en Bergsportfederatie, die benadrukt dat de eerdergenoemde slachtoffers geen lid waren van de KBF.

‘Maar we zien wel een duidelijke stijging in het aantal ongevallen met lichamelijk letsel. De afgelopen negen jaar is het aantal ongevalsaangiften onder onze leden jaarlijks gestegen: van 144 aangiftes in 2008 naar 196 aangiftes vorig jaar’, aldus Vogeleer.

De oorzaak daarvoor hoeven we volgens haar niet ver te zoeken. ‘Ook ons ledenaantal is sterk gestegen: op vier jaar tijd is hun aantal met een vierde toegenomen, tot meer dan 11.000 actieve leden. Vooral de populariteit van klimhallen heeft het ledenaantal een belangrijke boost gegeven, maar ook de aantrekking van outdoorsporten in het algemeen speelt een belangrijke rol.’

En die zijn niet altijd even goed voorbereid wanneer ze de bergen intrekken. ‘We merken dat velen de risico’s bij bergsport te licht inschatten. Er komt heel wat techniek bij kijken en we manen onze leden dan ook aan voldoende opleiding te volgen voor ze vertrekken.’

‘We noteren ook hoe langer hoe meer interventies met helikopter, met een piek van 38 personen in 2016, maar dat gaat niet noodzakelijk gepaard met een fysiek letsel. Soms worden ze gewoon onwel door hoogteziekte. De drempel om de hulpdiensten in te roepen is lager geworden.’