REACTIES. Matthews verbaast zichzelf, Naesen vertelt hoe hij het leven van Bardet redde

Michael Matthews heeft dinsdag de zestiende rit van de Tour de France gewonnen. De 26-jarige Australiër, die ook al de veertiende rit op zijn naam schreef, bleef in de sprint de Noor Edvald Boasson Hagen en de Duitser John Degenkolb voor. Chris Froome behoudt de gele trui. De Brit heeft achttien seconden voorsprong op de Italiaan Fabio Aru en 23 seconden op de Fransman Romain Bardet, die toen het link werd in de waaiers kon rekenen op de steun van Oliver Naesen.

Matthews: “Normaal win ik er maar één per grote ronde”

Michael Matthews won zijn tweede rit in drie dagen tijd: “Ik ben blij: nog een overwinning, ongelofelijk”, hijgde hij meteen na de finish nog na. “Normaal win ik er maar één per grote ronde. Het is de tweede zege in drie dagen, ongelofelijk. Ik ga het morgen pas beseffen.”

Zijn ploeg Sunweb maakte een hele dag oorlog met het oog op het strijd voor groen, een strijd die nu weer helemaal open ligt want de Australiër komt tot op 29 punten van groene trui Marcel Kittel. Kittel belandde al vroeg in de koers in de tweede groep.

“Ik wou eigenlijk in de ontsnapping meegaan maar Quick Step liet dat niet toe. Toen Kittel moest lossen, heb ik mijn ploeg laten rijden. We hebben alles gegeven want als hij er niet bij is, stijgen mijn kansen. Zo kon ik de tussensprint en de eindsprint winnen. Was dit een 50 punten finish? Nee? Dus 30+20 punten erbij, dat is ook mooi.”

Sunweb-ploegleider Aaike Visbeek heeft de hoop op groen nog niet opgegeven: “Er komen nog twee snelle etappes waarin 50 punten te verdienen zijn, dus Marcel kittel heeft nog steeds het voordeel. Maar hij kan zich nu wel minder fouten veroorloven, dat is duidelijk.”

“We hadden vooraf gezegd dat we niet gingen opgeven, we hebben gewoon een zware Tour nodig. Deze etappe had ook een makkelijke etappe kunnen worden maar het is mooi voor ons dat het nu zware etappes zijn. Matthews zit in een enorm goede conditie en hoe zwaarder de etappes hoe meer de sprint van zijn cioncurrenten afbot. Hij is gewoon heel goed en herstelt goed, dat is in ons voordeel.”

Van Avermaet: “Om te winnen moet alles meezitten”

Greg Van Avermaet opende de sprint van erg ver maar strandde op de vierde plaats: “Ik heb het geprobeerd door van ver aan te zetten maar was verrast door die scherpe bocht waardoor ik vroeg in de remmen moest. Ik heb toch aangezet maar het was wind op kop. ik wist dat wel maar ik moest iets doen.”

“Het was een ganse dag koers en ik heb een ganse dag afgezien maar ik word beter naarmate de wedstrijd vordert en had wel vertrouwen in mijn sprint. Ik heb er alles aan gedaan om te winnen maar Matthews is momenteel gewoon heel goed en dan moet alles meezitten. Vrijdag kan ik misschien nog wel iets proberen maar als ik geen rit win in deze Tour, dan is dat ook geen ramp. Om te winnen moet alles meezitten en dat is deze Tour niet echt gelukt.”

Naesen: “Bardet riep dat ik zijn leven heb gered”

Oliver Naesen redde vandaag de Tour van zijn kopman Romain Bardet. Toen Team Sky op 15 kilometer van de streep een cruciale waaier trok, leek Bardet even te moeten lossen. De Fransman werd echter door een indrukwekkende Belgische kampioen weer naar voren geloodst.

“Romain (Bardet) en ik waren mekaar even kwijt toen het begon. Ik wist waar we moesten zitten. We moesten echt vooraan zitten en dan zou het wel goed komen. We zaten wat te ver, dus het was moeilijk om toch nog in de waaier te geraken. Ik moest een gaatje dichten maar vanaf we erin zaten, ging het beter. Maar we hebben hard moeten werken om mee te zijn.”

Of Bardet hem al had bedankt? “Ik zag hem net van ver, want hij werd overstelpt door media. Je ziet dat hij ongelofelijk populair is. Op één kilometer voor het eind riep hij al “Je hebt mijn leven gered”, dus ik denk wel dat hij content is.”

