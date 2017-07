Feyenoord slaat defensieve dubbelslag

Kampioen Feyenoord bevestigt vandaag de komst van twee nieuwe spelers. Het haalt linksback Ridgeciano Haps van AZ en centrale verdediger Jeremiah St. Juste van Heerenveen. Middenvelder Vejinovic gaat op huurbasis voor AZ spelen.

Feyenoord vertrekt met twee extra spelers richting het trainingskamp in Oostenrijk. Met de komst van Ridgeciano Haps, die overkomt van AZ, en Jeremiah St. Juste (sc Heerenveen) heeft de club een defensieve dubbelslag geslagen op de transfermarkt. Beide verdedigers ondertekenden dinsdag net na het middaguur een contract in De Kuip en stappen later vanmiddag met hun nieuwe ploeggenoten het vliegtuig in.

De 24-jarige Ridgeciano Haps tekent bij Feyenoord een vijfjarig contract tot medio 2022. De linkervleugelverdediger maakte in het seizoen 2013-2014 zijn debuut voor AZ en speelde tot nu toe negentig wedstrijden in de Eredivisie.

Met Haps heeft Feyenoord de gewenste opvolger voor de naar AS Monaco vertrokken Terence Kongolo binnen. ‘Op zijn positie is Ridgeciano een van de beste spelers van Nederland, zowel aanvallend als verdedigend,’ zegt technisch directeur Martin van Geel. ‘Dat heeft hij niet alleen in de Eredivisie maar ook in de Europa League laten zien. We zijn dan ook blij dat we hem nog ruim voor de start van het seizoen hebben kunnen vastleggen.’

Jeremiah St. Juste is een 20-jarige centrale verdediger, die wordt overgenomen van sc Heerenveen. De international van Jong Oranje tekent in De Kuip een vierjarig contract tot medio 2021. St. Juste maakte al op 18-jarige leeftijd zijn debuut voor Heerenveen en heeft inmiddels 69 Eredivisiewedstrijden achter zijn naam staan.

‘We halen met Jeremiah een zeer talentvolle jongen binnen die dus al de nodige ervaring heeft, maar de komende jaren ook nog enorm kan doorgroeien,’ aldus Van Geel. ‘Naast centraal in de verdediging kan Jeremiah eventueel ook als verdedigende middenvelder uit de voeten. Voor een trainer is het altijd prettig als spelers op meerdere posities kunnen spelen.’

Middenvelder Marko Vejinovic gaat op huurbasis voor AZ spelen, waar hij zijn debuut in de Eredivisie maakte. Vejinovic speelde sinds de zomer van 2015 voor Feyenoord en heeft in De Kuip nog een contract tot medio 2019. In zijn eerste seizoen speelde hij 23 duels in de Eredivisie. Vorig jaar kwam Vejinovic tot twee competitiewedstrijden, twee bekerduels en een optreden in de Europa League.