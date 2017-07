Dranghekken waaien om, vlaggen staan strak: zoveel wind staat er in de Tour

Volg hier de 16e etappe LIVE van start tot finish!

Oud-wielrenner Rik Verbrugghe waarschuwt zijn schoonbroer Greg Van Avermaet voor felle wind in de finale met een filmpje op Twitter. Daarop is duidelijk te zien hoeveel wind er staat op 18 kilometer van de aankomst. Verbrugghe tipt op Michael Matthews of Greg Van Avermaet als winnaar of op een ontsnapping.

Windy stage be careful at 18km from the finish and last km up hill my pick today @blingmatthews and @GregVanAvermaet or Breakaway pic.twitter.com/iWSyBXYZcN