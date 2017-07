Pascale Peraïta verscheen dinsdagmiddag voor de onderzoekscommissie Samusocial. De voormalige Brusselse OCMW-voorzitster kondigde op voorhand aan dat ze zou zwijgen, en ze hield woord. Ook eiste ze dat er foto’s noch video-opnames gemaakt werden, maar verschillende hoofdredacteurs waren daar niet mee akkoord.

Pascale Peraïta wordt beschouwd als één van de aanstokers van het gesjoemel bij Samusocial. Als directrice en later gedelegeerd bestuurder streek ze niet alleen jarenlang riante zitpenningen op, er wordt ook vermoed dat ze erg goed op de hoogte was van de hele financiële constructie.

Op een van de vorige bijeenkomsten van de onderzoekscommissie schetste communicatieverantwoordelijke Christophe Thielens haar als iemand die de touwtjes steeds stevig in handen had, ook toen ze aftrad als directrice om OCMW-voorzitster te worden en louter aanbleef als gedelegeerd bestuurder. ‘Samusocial, dat was Pascale Peraïta, met de zegen van Yvan Mayeur’, klokt het toen.

Zwijgrecht

Peraïta moest dinsdag om half 4 's middags uitleg geven voor de onderzoekscommissie in het Brussels parlement. Haar advocaat had op voorhand evenwel al laten weten dat ze zich op haar zwijgrecht zou beroepen en dus op geen enkele vraag van de commissieleden zou antwoorden. Volgens Le Soir zijn er 220 vragen, maar Peraïta ‘wil haar verklaringen voorbehouden voor de gerechtelijke autoriteiten’, klonk het.

Toen ze dinsdag daadwerkelijk voor de commissie verscheen, las Peraïta kort een geschreven verklaring voor, waarin ze verwees naar de brief van haar advocaat en herhaalde zich op haar zwijgrecht te beroepen. De voorzitter nam er akte van, maar probeerde haar toch om te praten door haar te wijzen op haar burgerlijke verantwoordelijkheid. Peraïta bleef evenwel bij haar standpunt.

'Te verwachten'

Hannelore Goeman (SP.A) zei na afloop dat dit 'te verwachten' was. Volgens haar getuigt de passage van Peraïta 'van een totaal gebrek aan verantwoordelijkheidszin.' Ze beseft wel dat ze er weinig tegen kunnen doen.

'We zetten onze werkzaamheden voort en we wachten ongeduldig op de getuigenis van Yvan Mayeur', aldus nog Goeman. Die verschijnt morgen voor de commissie.

Media

Peraïta eiste bovendien dat ze niet gefilmd of gefotografeerd zou worden wanneer ze voor de onderzoekscommissie verscheen, zo meldde Bruzz. ‘Niet alleen mevrouw Peraïta, ook de twee andere mensen die vandaag verschijnen voor de onderzoekscommissie beroepen zich op hun portretrecht’, bevestigde Stefan Cornelis, voorzitter van de onderzoekscommissie. ‘Onze juridische experts zagen daar geen bezwaren tegen.’

In een brief vragen verschillende media de commissievoorzitter evenwel om het verbod om te filmen op te heffen. De ondertekenaars menen dat het automatisch instemmen met het portretrecht door een getuige, of het nu gaat om een publiek persoon of niet, 'volledig ingaat tegen de persvrijheid en de openbaarheid van de debatten'.

De brief werd ondertekend door de redactieverantwoordelijken van het persagentschap Belga, BRUZZ, Bx1, Het Laatste Nieuws, La Dernière Heure, La Libre Belgique, l'Echo, Le Soir, Reporters Press Agency, RTBF, RTL info en VRT. Toen Peraïta aan haar getuigenis begon, moesten verschillende - maar niet alle - camera's de zaal verlaten.