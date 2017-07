Video van vrouw in minirok lokt controverse uit

De Saudische autoriteiten voeren een onderzoek naar beelden waarop een jonge vrouw in een minirok en kort topje wandelt.

De vrouw wandelt zonder hoofddoek en in een minirok en topje door het historische fort van Ushayqir. Het dorp in Najd, een van de meest conservatieve provincies in Saudi-Arabië, ligt zo’n 150 kilometer van de hoofdstad Riyad.

De beelden, die aanvankelijk op Snapchat zijn gepost, veroorzaken een hevig debat op sociale media. Sommigen vinden dat de autoriteiten haar moeten arresteren omdat ze de strenge kledingvoorschriften van het conservatieve moslimland overtreedt. Anderen prijzen haar moed.

Vrouwen in Saudi-Arabië moeten in het openbaar een abaya dragen, wat een lang en los kleed is, en ook een hoofddoek.

Khaled Zidan, een journalist, vindt dat de religieuze politie moet terugkomen. Een andere twittergebruiker vindt dat iedereen de wetten van het land moet eerbiedigen. ‘In Frankrijk is de nikab verboden en krijgen vrouwen een boete als ze er een dragen.’

De schrijver en filosoof, Wael al-Gassim, is dan weer gechoqueerd door de boze tweets. ‘Ik dacht dat ze iemand had vermoord. Maar het verhaal ging blijkbaar over haar rok, die ze niet leuk vonden.’

Anderen verdedigen de vrouw met de opmerking dat de Amerikaanse first lady Melania Trump en Trumps dochter Ivanka bij hun bezoek geen abaya of hoofddoeken droegen.

‘Als ze een buitenlandse was, dan zouden ze zeggen hoe mooi ze is’, zegt iemand. ‘Maar omdat ze Saudisch is, vinden ze dat ze gearresteerd moet worden.’

De Arabische religieuze politie heeft op Twitter laten weten dat ze de zaak onderzoeken.