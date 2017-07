De kop is eraf voor Romelu Lukaku. In zijn tweede wedstrijd voor Manchester United, op bezoek bij Real Salt Lake, scoorde de Belg zijn eerste goal voor zijn nieuwe werkgever. Een “goeie” goal, binnengeschoten met links nadat hij twee verdedigers en de keepers had uitgeschakeld. Het moet de spits vertrouwen geven voor de volgende oefenmatchen, tegen Manchester City, Real Madrid en FC Barcelona.

Net als vorige zaterdag in Los Angeles speelde Lukaku maar 45 minuten. Op 1.500 meter hoogte, in de woestijn van Utah, had Manchester United last om in de wedstrijd te komen. De thuisploeg viel veel vinniger aan en kwam verdiend op voorsprong. Maar Lukaku leidde met een pre-assist de gelijkmaker van Mkhitaryan in. De nummer 9 gaf de bal mee aan Jesse Lingard die vervolgens de Armeniër bediende.

Tijdens een drankpauze kreeg Lukaku persoonlijk advies van Mourinho. En toen Mkhitaryan de bal perfect voortrok vanop links deed Lukaku waar hij zo goed in is. In de box ruimte maken voor zijn linker en binnenknallen.

In de tweede helft speelden Marouane Fellaini en de Belgische Braziliaan Andreas Pereira voor Man U. De eerste in een aanvallende rol, de tweede in een controlerende rol op het middenveld. Gescoord werd er niet meer, de eindstand was 1-2.

Mourinho: "Lukaku heeft zich ontwikkeld tot een topspits"

Achteraf kreeg Lukaku nog eens lof van zijn wereldberoemde trainer José Mourinho. "Die goal is mooi voor hem, maar voor mij niet belangrijk", aldus The Special One in de Engelse pers. "Voordat hij scoorde zei ik hem al dat ik hou van alles wat hij doet op het veld. Maak je geen zorgen over dat doelpuntje, zei ik hem. Hij gaat in de diepte, werkt hard en zet goed druk. Ik hou van alles wat hij doet."

Volgens Mourinho heeft Lukaku enorme stappen gezet sinds de Rode Duivel in 2013 vertrok bij Chelsea. "Vier jaar geleden speelde hij al voor mij en hoe hij zich sindsdien ontwikkeld heeft, is gewoon geweldig. Hij is nu een topspits. Dat hij scoort is maar een detail, niet belangrijk."

United bereidt zich nu voor op de eerste oefenwedstrijd tegen een Europese topper. Dat wordt donderdag niet minder dan een Manchester Derby, in Houston tegen Manchester City. Na Jelle Van Damme zaterdag krijgt Lukaku met Vincent Kompany mogelijk opnieuw een Belg als rechtstreekse tegenstander.