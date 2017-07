‘Vegetarisch is niet hetzelfde als gezond’

De vereniging van Amerikaanse cardiologen waarschuwt dat een ongezond dieet waaruit je vlees schrapt, nog steeds een ongezond dieet is. Maar ‘verstandig vegetarisch’ is wel degelijk beter voor je hart.

Onderzoekers van Harvard gingen bij tweehonderdduizend mensen gedurende twintig jaar na wat de effecten waren van een vegetarische levensstijl. Maar ze wilden tegelijk nagaan of ‘vegetarisch’ gewoon betekent ‘geen vlees eten’, of dat er ook tussen vegetariërs nog verschil in gezondheid bestaat.

De onderzoekers splitsten de mensen die ze volgden, daarom uit in drie groepen: mensen die zo veel mogelijk plantaardig aten maar niet alle dierlijke producten (melk, eieren) uitsloten; mensen die de voorkeur gaven aan ‘gezond’ plantaardig eten zoals volgraan, fruit en groenten; mensen die plantaardig aten maar de geraffineerde granen en suikers niet meden.

De deelnemers aan het onderzoek vulden om de twee jaar een uitgebreide vragenlijst in over hun gezondheid en over hun levenswijze: voeding, alcohol, rookgedrag, beweging, geneesmiddelen. Ze kwamen uit een bekend onderzoek (de Nurses’ Health Study) dat al vijftig jaar lang een groot aantal verpleegsters volgt, en uit gelijkaardige onderzoeken bij andere gezondheidswerkers.

Eerlijk invullen

De onderzoekers nemen aan dat mensen met een medisch beroep hun vragenlijsten extra zorgvuldig en eerlijk invullen. Sommigen hielden bijvoorbeeld een agenda bij, in plaats van op hun geheugen te vertrouwen.

Tijdens het onderzoek kregen ruim achtduizend van hen een hartprobleem. Mensen met het ‘gezonde’ vegetarische dieet bleken een beduidend lager risico op hartziekten te hebben; die met veel geraffineerde granen, aardappelen en suiker hadden een hoger dan gemiddeld risico, ook al aten ze geen vlees.