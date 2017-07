De uittocht na het muziekfestival Dour is bijzonder chaotisch verlopen. Duizenden kampeerders moesten uren aanschuiven om gewoon nog maar van de parking te geraken. 'Mensen beginnen hier echt te flippen, sommigen rijden zelfs knal door de velden.'

Wie maandagochtend niet erg vroeg in de ochtend zijn tentje had opgekraamd en met de auto naar het Waalse muziekfestival Dour was gekomen, had maar beter een grote portie geduld. Door een slecht circulatiepland stonden auto's uren lang vast op de parking, in de brandende zon.

In alle commotie gebeurde er ook een ongeluk. Van her en der komt er kritiek dat organisatie en politie ondermaats reageren. Het festival zelf liet pas tegen 16.00 uur iets weten via sociale media. Tegen iets na 17.00 uur werden twee extra uitgangen vrijgemaakt en kwam men water uitdelen. Een uurtje later reden de laatste voertuigen van het terrein.

Vous êtes très nombreux à sortir des parkings. Nous mettons tout en oeuvre avec les autorités pour solutionner le problème au plus vite. — Dour Festival (@dourfestival) July 17, 2017

2 sorties supplémentaires ont été rajoutées, cela devrait fluidifier le trafic.

Nos équipes sur place organisent une distribution d'eau. — Dour Festival (@dourfestival) July 17, 2017

'Moeilijk om te ademen'

'Ik sta hier al 3 uur en 40 minuten geblokkeerd op de parking', vertelde festivalganger Roman deze namiddag. 'Het gaat hier echt geen meter vooruit. En we hebben hier niets meer om te eten of te drinken.'

Ook Maxime zag het even niet meer zitten. 'Ik sta hier al sinds 13.00 uur en men verwacht dat iedereen pas buiten zal zijn tegen 19.00 uur. Een andere festivalganger met een volle blaas laat weten dat ze te horen krijgen 'dat ze maar in de struiken naar het toilet moeten gaan'.

Tyffanie begon eveneens haar geduld te verliezen. 'Niemand neemt hier de leiding. Er is ook niemand die water uitdeelt. Mensen beginnen zotte dingen te doen, want er is maar één uitgang toegankelijk. We hebben de politie en het Rode Kruis al gecontacteerd en hopen dat zij ons kunnen helpen. Het is hier namelijk heel moeilijk om te ademen met al dat stof en ronkende motors.'

Sommigen hadden op een gegeven moment écht geen geduld meer. 'Tientallen auto’s rijden gewoon door de velden', vertelt een getuige. Benieuwd wat de boeren daarvan zullen vinden.